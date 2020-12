6 kiểu xăm ngón tay đẹp cho phụ nữ

Hình xăm thay nhẫn: Nếu là người yêu thích hình xăm và hay làm rơi những thứ lặt vặt, hãy cân nhắc việc viết tên người quan trọng lên ngón đeo nhẫn. Kiểu này rất thích hợp để xăm đôi với người yêu của bạn. Tuy nhiên, bạn cần cân nhắc mức độ nghiêm túc của mối quan hệ trước khi thực hiện. Ảnh: We Are The Wanderers.