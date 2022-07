6 kiểu người không nên kết thân

4. Người hay than vãn: Những người hay than vãn không bao giờ hài lòng với những điều họ có. Thay vào đó, họ dành hàng giờ để cằn nhằn và cho rằng thế giới thật bất công. Kiểu người này cũng có xu hướng chỉ trích và đưa ra những nhận xét tiêu cực cho mọi thứ, thậm chí hướng sự tiêu cực đó về bạn bè, người thân. Theo Verywell Family, bạn nên tìm kiếm những người bạn có thể mang lại cho bạn niềm vui tích cực và sự hỗ trợ khi cần, đồng thời tránh xa những người hay than vãn, chỉ trích. Ảnh: Adobe Stock.