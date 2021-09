6 hacker trứ danh từ thuở Internet còn sơ khai

Mark Abene, người được gọi bằng biệt danh kỳ lạ "Phiber Optik", là thành viên của nhóm hacker Masters of Deception (MOD). Ở tuổi vị thành niên, Abene tham gia vào hàng loạt vụ tấn công qua mạng. Abene và các thành viên khác của MOD bị bắt vào năm 1991. Cuối cùng ông ta bị kết án 12 tháng tù giam. Sau khi được trả tự do, Mark Abene trở thành một nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng bảo mật. Ông là diễn giả quen thuộc của các hội nghị về hacker và bảo mật trên toàn cầu. Theo hồ sơ trên LinkedIn, Mark Abene đang giữ chức vụ Giám đốc An ninh mạng tại Rivian. Ảnh: Gizmodo.