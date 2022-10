6 điều bạn thường làm dù biết sẽ khiến cơ thể già đi nhanh chóng

Một số thói quen khiến chúng ta trông già hơn so với tuổi như tập quá nhiều bài tập cường độ cao, uống không đủ nước, ngủ không đủ giấc, quá căng thẳng,...

Việc tiếp xúc với quá nhiều tia UV có thể dẫn đến ung thư da. Ảnh: Thehatsguide.

Theo Eat This, có nhiều sai lầm phổ biến hàng ngày khiến chúng ta trông già hơn mấy tuổi so với thực tế. Những sai lầm này có thể làm xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn, vòng eo to hơn và làm suy giảm khả năng tinh thần.

Ví dụ: Bạn có biết các loại thực phẩm như bánh mì tròn, bánh quy và ngũ cốc có thể làm tăng tốc độ lão hóa da của bạn, thậm chí gây ra mụn?

Mặc dù không có loại thần dược kỳ diệu nào có thể đảo ngược tác động của thời gian lên tinh thần và cơ thể, chúng ta có thể điều chỉnh hay thay đổi một số thói quen hàng ngày để cải thiện vẻ ngoài của mình.

Tiêu thụ quá nhiều đồ ăn vặt

Thực phẩm được chế biến, đóng gói kỹ với các thành phần và dầu nhân tạo gây ra nhiều vấn đề cho cơ thể. Những loại thực phẩm này có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa tế bào do tình trạng viêm nhiễm cao hơn và làm tăng nguy cơ mắc nhiều vấn đề sức khỏe.

Có lẽ các loại burger hay khoai tây chiên béo ngậy là món ăn yêu thích của bạn, nhưng thật không may, loại bữa ăn này có thể gây hại cho hệ tiêu hóa của bạn. Chúng làm rối loạn hoàn toàn vi khuẩn đường ruột, làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường và bệnh tim.

Bạn có thể thỉnh thoảng “chiêu đãi” bản thân với những món này nhưng hãy tiêu thụ một cách điều độ. Trong phần lớn các bữa ăn, hãy ưu tiên thực phẩm lành mạnh với đủ chất dinh dưỡng để giữ cho cơ thể trông trẻ trung và tràn đầy sức sống.

Không chống nắng kỹ càng

Thoa kem chống nắng là một trong những điều dễ dàng nhất chúng ta có thể làm để giữ vẻ ngoài trẻ trung và khỏe mạnh. Theo báo cáo của Cleveland Clinic, ánh nắng quá mức có thể gây ra các dấu hiệu lão hóa trên da và có thể làm tổn thương các tế bào. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), việc tiếp xúc với quá nhiều tia UV cũng có thể dẫn đến ung thư da.

Nếu bạn định ở ngoài trời trong một thời gian dài, bất kể mùa nào, hãy sử dụng kem chống nắng để bảo vệ bản thân khỏi các tia gay gắt và dưỡng ẩm cho da. CDC khuyến nghị ngoài việc ngồi dưới ô, đội mũ và đeo kính râm, chúng ta nên mặc quần dài và áo sơ mi dài tay khi ra ngoài trời (khi có thể).

Không uống đủ nước

Theo Thư viện Y khoa Quốc gia (Mỹ), mặc dù cơ thể được tạo thành khoảng 60% là nước, chúng ta thực sự mất nước khi già đi. Mất nước kinh niên, dù chỉ một chút, có thể khiến cơ thể cảm thấy căng cứng, yếu ớt, chậm chạp và như thể bạn già đi 10 tuổi.

Bắt đầu mỗi ngày với một cốc nước lớn và đảm bảo tiêu thụ nhiều chất lỏng trong ngày, đặc biệt nếu bạn đang tập thể dục, ở vùng cao hoặc ở những nơi có khí hậu nóng hơn.

Mất nước có thể khiến cơ thể cảm thấy căng cứng, yếu ớt, chậm chạp và như thể bạn già đi 10 tuổi. Ảnh: Medicalnewstoday.

Quá căng thẳng về tinh thần

Tất cả chúng ta đều thường xuyên trải qua những căng thẳng trong cuộc sống, nhưng đối phó với căng thẳng mạn tính có thể dẫn đến rối loạn tâm thần và tăng tốc độ lão hóa.

Nếu muốn trong trạng thái tốt nhất khi có tuổi, bạn hãy cố gắng giảm căng thẳng hàng ngày bằng cách tập thể dục, viết nhật ký, ngồi thiền,... Ngoài ra, tìm cách đối mặt với khó khăn và áp dụng tư duy tích cực để vượt qua thách thức trong cuộc sống cũng là điều quan trọng.

Bỏ ngủ

Theo nghiên cứu trong Báo cáo hàng tuần về Bệnh tật và Tử vong của CDC, cứ ba người trưởng thành thì có một người không ngủ đủ giấc và đều đặn. Nghiên cứu cho thấy thiếu ngủ có liên quan đến chứng viêm và nguy cơ mắc bệnh cao hơn, cũng như lão hóa sinh học nhanh hơn.

Theo Học viện Y học về Giấc ngủ Mỹ và Hiệp hội Nghiên cứu Giấc ngủ, người lớn 18-60 tuổi nên ngủ tối thiểu 7 giờ mỗi đêm để giữ sức khỏe tốt. Bạn nên ngủ trong phòng tối, yên tĩnh và mát mẻ, tránh đồ điện tử, caffeine hoặc rượu quá gần giờ đi ngủ.

Hãy thử các thói quen nhẹ nhàng trước khi đi ngủ để cơ thể và tâm trí của bạn hoàn toàn chuẩn bị cho việc nghỉ ngơi.

Tập quá nhiều bài tập cường độ cao

Mặc dù tập thể dục là điều quan trọng để duy trì sức khỏe tốt, tập luyện quá sức có thể mang lại nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì thế, bạn nên tránh các loại hoạt động nặng nhọc, tác động mạnh vào khớp vì có khả năng sẽ đòi hỏi phẫu thuật ở độ tuổi 40 trở lên.

Tập thể dục là lối sống, không phải là chiến trường vì bạn không nhận được phần thưởng khi hủy hoại cơ thể của mình để theo đuổi thể dục. Thay vào đó, theo tuổi tác, hãy chuyển sang các bài tập có tác động thấp hơn như bơi lội, đi xe đạp, chèo thuyền, yoga,... để có được buổi tập luyện tuyệt vời mà không gây căng thẳng cho cơ thể.