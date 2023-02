6 điểm nổi tiếng du khách không còn được ghé thăm

Museum of London, London, Vương quốc Anh: Museum of London là một trong những điểm tham quan miễn phí rất được yêu thích tại thủ đô nước Anh. Bảo tàng mang đến cái nhìn sâu sắc về lịch sử London với các mô hình, đồ vật nguyên bản, trạm tương tác và những buổi chiếu phim. Sau 45 năm hoạt động, vào tháng 12/2022, bảo tàng đóng cửa, đánh dấu ngày cuối cùng bằng một sự kiện âm nhạc kéo dài 24 giờ. Tuy nhiên, Museum of London không biến mất hoàn toàn. Vào năm 2026, bảo tàng sẽ mở cửa trở lại với tên gọi The London Museum ở West Smithfield, chỉ cách vị trí cũ 10 phút đi bộ. Ảnh: Sixpixx.