6 dấu hiệu cho thấy cột sống đang gặp vấn đề nghiêm trọng

Đau lưng là vấn đề phổ biến, bất kỳ ai đều có thể gặp phải ngay cả khi trước đó không có chấn thương. Tuy nhiên, đây có thể là dấu hiệu cột sống đang gặp vấn đề nghiêm trọng.

Đau lưng có thể là dấu hiệu cột sống đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Ảnh: Freepik.

Theo thống kê từ ĐH Georgetown, gần 65 triệu người Mỹ cho biết họ gặp một đợt đau lưng gần đây. Trong khoảng 16 triệu người trưởng thành, 8% bị đau lưng dai dẳng hoặc mạn tính, dẫn đến hạn chế một số hoạt động hàng ngày, thậm chí phải từ bỏ công việc hiện tại.

TS Ronald Barton Tolchin - Giám đốc y tế của Trung tâm Cột sống, Viện Khoa học Thần kinh Baptist Health Miami (Mỹ) - chỉ ra đau lưng có thể là biểu hiện của một vấn đề nghiêm trọng hơn, liên quan đến cột sống.

"Những người có vấn đề ở lưng cần thăm khám thường xuyên hơn bởi họ có thể gặp tình trạng nghiêm trọng ở cột sống. Khi phát hiện bệnh nặng, người bệnh có thể đã không khám tổng quát định kỳ trong 4-6 tuần. Vì vậy, những người hay gặp các vấn đề như đau lưng cần theo dõi và kiểm soát ngay cả trong hoạt động thường ngày”, TS Tolchin nói.

Chia sẻ với Eat This, Not That, TS Tolchin chỉ ra 6 dấu hiệu cho thấy cột sống của bạn đang gặp vấn đề nghiêm trọng.

Đau đớn dữ dội và không ngừng

TS Tolchin giải thích điều này khác với đau lưng cơ học thông thường. Cơn đau đau âm ỉ và nhức nhối có thể là biểu hiện của cơn đau cơ học như co thắt cơ.

Tuy nhiên, khi cột sống bạn gặp vấn đề, bạn sẽ cảm thấy cơn đau buốt, nhức nhối ở lưng, cảm giác như điện giật, diễn ra không ngừng và liên tục. Dù thay đổi tư thế nằm hay ngồi, bạn cũng không thể kiểm soát đau đớn.

Các cơn đau đau buốt, nhức nhối diễn ra liên tục là dấu hiện cột sống đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Ảnh: Medical News Today.

Đau chân

Các vấn đề cột sống nghiêm trọng cũng có thể biểu hiện ở những cơn đau lưng lan xuống chân, khi các dây thần kinh bị nén hoặc chèn ép (còn được gọi là tắc nghẽn thần kinh, thường do hẹp ống sống).

Nó có thể gây yếu chi dưới, đặc biệt là bàn chân, khiến cơ thể dễ bị ngã. Các cơn đau diễn ra ở cẳng chân, bắp chân, biểu hiện như tê, ngứa ran hoặc nặng ở chân, theo TS Tolchin.

Sốt hoặc ớn lạnh

TS Tolchin chỉ ra sốt hoặc ớn lạnh có thể là dấu hiệu cột sống gặp vấn đề nghiêm trọng, hoặc dấu hiệu của nhiễm trùng nặng. Nếu những triệu chứng này kéo dài, bệnh nhân cần được cấp cứu và chăm sóc.

Đau ban đêm

Bệnh nhân bị đau lưng cơ học hoặc viêm khớp có thể gặp khó khăn trong việc tìm một tư thế thoải mái để ngủ. Tuy nhiên, khi đau dữ dội về đêm, thậm chí đổ mồ hôi ban đêm khiến bệnh nhân thức giấc, điều này có thể cảnh báo về một chấn thương cột sống nghiêm trọng.

Thậm chí đó có thể là dấu hiệu của ung thư. Người bệnh cần được kiểm tra nhanh chóng và kỹ lưỡng.

Cân nặng sụt giảm không rõ lý do

Điều này xảy ra hầu hết với các loại ung thư khác nhau, đặc biệt với ung thư di căn vào cột sống. "Những người bị đau lưng, ăn uống tốt nhưng vẫn giảm cân mà không rõ lý do thì nên đi khám", vị chuyên gia khuyên.

Không thể kiểm soát ruột và bàng quang

Theo TS Tolchin, mất kiểm soát đường ruột và rối loạn bàng quang có thể là dấu hiệu cột sống đang gặp tình trạng nghiêm trọng.

Sự thiếu kiểm soát này có thể xảy ra khi thoát vị đĩa đệm rất lớn gây áp lực lên nhiều dây thần kinh hoặc các vấn đề nghiêm trọng khác của cột sống gây ra hội chứng rễ thần kinh.

Điều này làm cho bệnh nhân mất kiểm soát bàng quang, thậm chí có thể bị bí tiểu khiến họ không thể đi tiểu được.

Mất kiểm soát đường ruột ruột và rối loạn bàng quang có thể là dấu hiệu của thoát vị đĩa đệm. Ảnh: Steinberg urology.

Nguyên nhân

Đau lưng có thể là một cảnh báo cơ thể có vấn đề. Trong nhiều trường hợp, nó bắt đầu khi bệnh nhân già đi, do thoái hóa ở cột sống thắt lưng, ảnh hưởng đến đĩa đệm.

Chúng ta biết cột sống sẽ bị thoái hóa theo thời gian do sụn khớp bị mòn đi. Sụn này được gọi là đĩa đệm, gồm bao sụn ở bên ngoài, nhân nhầy dạng keo nằm bên trong.

Theo tuổi tác, nhân nhầy khô đi, gây ra vết rách hoặc vết nứt ở phần bên ngoài đĩa đệm, gây thoát vị đĩa đệm, dẫn tới đau lưng nghiêm trọng. Điều này có thể xảy ra ở cả người cao tuổi và trẻ tuổi. Thoát vị đĩa đệm là ví dụ của chấn thương lưng cấp tính, nhưng cũng có thể là tình trạng cột sống gặp vấn đề nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, hẹp ống sống thắt lưng cũng gây ra đau lưng tư thế. Đây là tình trạng ống sống bị thu hẹp gây chèn ép lên tủy sống và/hoặc các rễ thần kinh.

Điều này thường xảy ra với người lớn tuổi. Ban đầu, nó xuất hiện là những cơn đau lưng. Các cơn đau được gọi là đau cách hồi, không giảm khi đứng yên, nhưng giảm khi cúi hoặc ngồi. Khi tình trạng tồi tệ hơn, cơ thể bị suy nhược, mệt mỏi và mất cảm giác ở chi dưới, gây ảnh hưởng nghiêm trọng.

Các loại ung thư khác nhau, đặc biệt là ung thư hạch bạch huyết, tuyến tiền liệt và ung thư vú, cũng có thể di căn đến xương, biểu hiện là đau lưng.

Ngoài ra, xương bị chèn ép, ngã hoặc cúi người sai cách gây gãy xương, nhiễm trùng cột sống cũng là nguyên nhân khiến đau lưng dữ dội.