6 cuốn sách về Kpop

Somewhere Only We Know: Cuốn tiểu thuyết Somewhere Only We Know của tác giả Maurene Goo kể về Lucky - một trong những ngôi sao Kpop nổi tiếng nhất. Trong một chuyến lưu diễn, Lucky vô tình gặp Jack - phóng viên của một tờ báo nhỏ - khi anh đang lẻn vào khách sạn để tìm kiếm thông tin về Lucky. Nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho lối viết nhẹ nhàng, hài hước, lãng mạn của Maurene Goo sau khi đọc tác phẩm.