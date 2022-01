5 ý tưởng gắn kết gia đình trong dịp Tết Nguyên đán

Trồng cây, làm lì xì, chơi board game, nấu cơm tất niên hay tự tạo rạp phim tại nhà là những hoạt động góp phần gắn kết tình thân, giúp ngày Tết thêm thú vị.

Tết Nguyên đán là dịp để các gia đình sum họp, đoàn tụ. Tết Nhâm Dần 2022 còn đặc biệt hơn khi mọi người vừa trải qua một năm khó khăn và xa cách vì dịch bệnh. Giờ là thời điểm phù hợp để mỗi người gắn kết tình thân qua các hoạt động tập thể và những buổi tụ tập cùng gia đình, bạn bè. 5 ý tưởng dưới đây hứa hẹn giúp không khí ngày Tết của bạn thêm vẹn tròn, viên mãn.

Trồng cây làm vườn

2021 có lẽ là năm cụm từ “work from home” (làm việc tại nhà) hay “study from home” (học tại nhà) được nhắc đến nhiều nhất. Kể cả khi lệnh giãn cách xã hội được gỡ bỏ, để đảm bảo an toàn, không ít công ty vẫn yêu cầu nhân viên làm việc tại nhà, hay trường học ở nhiều địa phương vẫn chưa thể đón học sinh. Học tập và làm việc tại nhà trong khoảng thời gian dài dễ gây cảm giác bí bách, nên kiến tạo không gian xanh, góp phần duy trì cảm hứng trở thành nhu cầu thiết yếu.

Trồng cây mang đến không gian xanh cho gia đình, giúp duy trì cảm hứng học tập và làm việc.

Tết này, bạn có thể cùng người thân trồng những loại cây dễ chăm sóc như thiết mộc lan, thanh lan, ngọc bích, ngọc ngân, nguyệt quế, dương xỉ,... để mang đến không gian thiên nhiên tươi mát và nguồn không khí trong lành. Bên cạnh đó, một số loài cây như kim tiền, kim ngân, tài lộc, phất dụ, phát lộc hoa, lan ý,... còn mang ý nghĩa phong thủy, tượng trưng cho may mắn, tài lộc, gửi gắm hy vọng sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt, đặc biệt phù hợp dịp năm mới.

Tự làm lì xì

Lì xì đầu năm là nét văn hoá đặc sắc của Tết Việt. Dù Tết nay đã có nhiều đổi khác, nhưng tục lì xì đầu năm vẫn luôn được giữ gìn và trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi dịp đoàn viên. Mỗi phong bao lì xì đỏ được trao đi đều gửi gắm ước mong về một năm mới may mắn, thịnh vượng, ngập tràn hy vọng.

Tự làm lì xì giúp gắn kết tình cảm các thành viên trong gia đình.

Còn gì tuyệt hơn khi Tết Nguyên đán gần kề, mỗi thành viên trong gia đình có thể quây quần bên nhau, tự làm những phong bao lì xì độc đáo, thể hiện bản sắc và cá tính riêng. Mỗi phong bao lì xì được tạo nên từ sự tỉ mỉ và tình cảm chân thành hứa hẹn là món quà ý nghĩa cả về vật chất lẫn tinh thần trong dịp Tết.

Nấu cơm tất niên

Bữa cơm tất niên là khoảnh khắc thiêng liêng của mỗi gia đình. Đó không chỉ là bữa ăn thông thường, mà còn là thời điểm mọi người nhìn lại những khó khăn, vui buồn của năm cũ, sẻ chia cùng nhau nỗi nhớ, niềm thương, trao gửi lời chúc tốt đẹp trước thềm năm mới.

Bữa cơm tất niên mang ý nghĩa lớn trong phong vị Tết Việt.

Chắc hẳn, ai cũng muốn được cùng mẹ đi chợ, “hợp lực” với anh chị em để chuẩn bị mâm cơm tất niên ngon lành và tươm tất cho cả gia đình. Với những người con xa nhà, khoảnh khoắc đoàn tụ, sum vầy trong buổi chiều cuối năm ấy càng trở nên trân quý.

Chơi board game

Năm hết, Tết đến luôn là dịp để các thành viên trong đại gia đình sum họp, đặc biệt là những người trẻ. Bên cạnh những bữa cơm, câu chuyện về năm cũ, board game cũng được người trẻ lựa chọn để tạo nên không khí vui vẻ, sôi đội đầu xuân cho buổi tụ tập “anh chị em bạn dì”.

Board game giúp gắn kết các thành viên trong gia đình, tạo không khí vui vẻ, sôi động cho buổi tụ tập.

Những board game thư giãn, giải trí nhưng không kém phần ganh đua như Ma sói, Cờ tỷ phú, Bang!, Mèo nổ,… hứa hẹn trở thành chất xúc tác gắn kết cả gia đình. Xuân này, thay vì “ôm smartphone” và đắm chìm trong mạng xã hội, bạn có thể cùng những người anh em thân thiết thử sức với nhiều board game thú vị.

Mở rạp phim tại nhà

Dịch Covid-19 bùng phát khiến rạp phim ở nhiều địa phương, đặc biệt là các thành phố lớn, phải đóng cửa dài hạn. Trong khi đó, xem phim vốn là một trong những nhu cầu giải trí hàng đầu. Bên cạnh những tác phẩm bom tấn ra rạp năm 2021, còn có nhiều bộ phim gia đình, hài Tết phù hợp không khí đoàn tụ, sum vầy trong dịp đầu xuân, năm mới.

Song, với một chiếc TV OLED thế hệ mới của LG, không khó để bạn tự làm rạp phim tại nhà và cùng người thân yêu thưởng thức các tác phẩm điện ảnh đặc sắc.

Màn hình OLED được tạo nên bởi những điểm ảnh riêng biệt, mỗi điểm là một diode hữu cơ phát sáng mà không cần đèn nền, kết hợp độ phân giải cao để mang đến hình ảnh chân thực, sống động.

Người dùng dễ dàng tạo rạp phim tại nhà với TV OLED evo của LG.

Không dừng lại ở những màn hình OLED thông thường, LG cải tiến với thế hệ mới mang tên evo. Tấm nền OLED evo được tinh chỉnh để cải thiện độ sáng, độ chi tiết và độ trong hình. Những yếu tố này góp phần nâng cao khả năng hiển thị nội dung HDR.

Với tín đồ điện ảnh, trải nghiệm nghe luôn đi đôi với nhìn. Thấu hiểu tâm lý người dùng, LG tích hợp công nghệ Dolby Vision IQ giúp những thước phim hiện lên đúng ý đồ của đạo diễn và Dolby Atmos tạo âm thanh vòm sống động như đời thực.

LG OLED evo bao gồm bản 55 inch và 65 inch, hướng đến đối tượng người dùng cần tìm các mẫu TV cao cấp. LG OLED evo không đơn thuần là phương tiện giải trí, mà còn trở thành món đồ nội thất sang trọng, nâng tầm không gian sống.