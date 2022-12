5 thực phẩm cần tránh để cơ thể không mệt mỏi

Hạn chế hoặc tránh những thực phẩm nhiều chất béo giúp bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn, đồng thời giảm một số triệu chứng gây mệt mỏi.

Đồ ăn và thức uống nhiều đường không tốt cho sức khỏe. Ảnh: CNN.

Mệt mỏi là điều khá phổ biến đối với nhiều người, đặc biệt nếu chúng ta có lối sống bận rộn và không thể ngủ đủ giấc.

Đối với khoảng 2,5 triệu người Mỹ, hội chứng mệt mỏi mạn tính (CFS) có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của họ. Những người mắc bệnh này không chỉ mệt mỏi trầm trọng, khó ngủ mà còn có thể bị đau khớp, khó tập trung và nổi hạch bạch huyết.

Rất ít dữ liệu làm sáng tỏ những gì người mắc bệnh này nên hoặc không nên ăn để kiểm soát triệu chứng. Một số dữ liệu cho thấy men vi sinh, coenzyme Q10 (CoQ10), chất bổ sung NADH, cacao, axit béo omega-3 có thể đóng vai trò tích cực trong việc kiểm soát triệu chứng của hội chứng mệt mỏi mạn tính, mặc dù cần có nhiều nghiên cứu hơn để xác định mối liên hệ chắc chắn.

Ngoài ra, tiêu thụ ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau và thực phẩm có axit béo omega-3 như cá có liên quan đến việc giảm mệt mỏi, điều này giúp ích cho những người mắc bệnh này (ít nhất là ở triệu chứng mệt mỏi).

Theo Eat This Not That, không có chế độ ăn kiêng cho người mắc "hội chứng mệt mỏi mạn tính" nhưng một số loại thực phẩm góp phần gây ra các triệu chứng của tình trạng này.

Nếu bạn mắc hội chứng mệt mỏi mạn tính, đây là 5 loại thực phẩm cần hạn chế hoặc tránh để giúp bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn.

Thịt nhiều chất béo

Những miếng thịt nhiều chất béo có xu hướng chứa nhiều chất béo không tốt cho sức khỏe.

Ngoài ra, dữ liệu quan sát được công bố bởi tạp chí Dinh dưỡng Con người và Chế độ ăn kiêng (JHND) cho thấy việc ăn chất béo không lành mạnh có liên quan đến các triệu chứng của hội chứng mệt mỏi mạn tính.

Theo Eat This Not That, những miếng thịt nạc như thịt gà trắng, bít tết sườn và sườn lợn có thể mang lại một số lợi ích.

Ăn chất béo không lành mạnh có liên quan đến các triệu chứng của hội chứng mệt mỏi mạn tính. Ảnh: Today.

Bánh mì trắng tinh chế

Bánh mì trắng tinh chế có xu hướng ít chất xơ hoặc hoàn toàn không có chất xơ tùy thuộc vào nhãn hiệu bạn chọn. Dữ liệu quan sát trên do JHND công bố cho thấy chế độ ăn ít chất xơ có liên quan đến các triệu chứng của hội chứng mệt mỏi mạn tính.

Do vậy, bạn nên lựa chọn bánh mì ngũ cốc nguyên hạt như bánh mì sandwich hoặc bánh mì nướng bơ để cung cấp nhiều chất xơ hơn cho cơ thể bạn vào buổi sáng.

Bánh mì trắng có nhiều tinh bột nhưng lại ít chất xơ. Ảnh: Shutterstock.

Kẹo

Kẹo có thành phần chính là đường và các chất phụ gia khác. Tiêu thụ thực phẩm có đường hoặc những thành phần không lành mạnh dẫn đến lượng đường trong máu tăng đột biến, khiến cơ thể bạn cảm thấy uể oải.

Nếu bạn cần thứ gì đó ngọt ngào, chocolate đen có thể là lựa chọn tốt hơn, vì chất polyphenol có trong cacao ít liên quan đến các triệu chứng của hội chứng mệt mỏi mạn tính.

Soda có hàm lượng đường fructose cao

Nghiên cứu của NIH cho thấy việc tiêu thụ siro ngô có hàm lượng fructose cao có thể gây ra tình trạng viêm nhiễm.

Vì các triệu chứng của hội chứng mệt mỏi mạn tính phản ánh tình trạng viêm nhiễm cấp độ thấp, nên việc hạn chế ăn các thực phẩm gây viêm nhiễm, chẳng hạn soda ngọt có thể giúp mọi người cảm thấy tốt hơn khi kiểm soát tình trạng này.

Đồ uống có đường có nhiều mối nguy hại cho sức khỏe. Ảnh: Delish.

Rượu bia

Đồ uống có cồn làm mất nước trong cơ thể. Mất nước có thể dẫn đến một số triệu chứng khó chịu, cảm thấy rất mệt mỏi và cơ thể cồn cào.

Do vậy, để hạn chế tình trạng mệt mỏi, bạn nên tránh những thức uống có cồn. Thay vào đó là những thức uống có lợi cho sức khỏe như nước lọc, nước ép trái cây hoặc rau củ nguyên chất.