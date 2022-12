5 thiên đường ẩn giấu ở Bali

Khu vực phía nam của Tabanan là nơi có bãi biển Soka. Bãi biển mang đến một khung cảnh cát đen và cảm giác thư giãn tự nhiên độc đáo. Do thường xuyên có sóng lớn nên đây là một địa điểm lý tưởng để lướt sóng. Bầu không khí cũng riêng tư hơn so với các điểm du lịch khác ở Bali như bãi biển Kuta, Legian hay Tanjung Benoa. Ảnh: The Bali Bible.