5 siêu du thuyền tốt nhất do Hà Lan chế tạo

Heesen Her Destiny: Du thuyền thể thao do Heesen chế tạo được làm bằng nhôm hoàn toàn với tốc độ tối đa 30 hải lý/giờ, song điều này cũng không làm ảnh hưởng đến sự tĩnh lặng bên trong du thuyền. Du thuyền bán có thiết kế ngoại thất do Omega Architects thực hiện và trong lần tân trang lại năm 2016, nội thất của nó đã được Laura Pomponi tân trang hoàn toàn. Nó có thể chứa tối đa 12 khách cho 5 cabin.