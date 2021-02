5 sao Trung Quốc được các hãng thời trang săn đón

Bên cạnh việc lọt top 500 nhân vật có vai trò định hình ngành công nghiệp thời trang toàn cầu do tạp chí Business of Fashion bình chọn vào năm 2018, thương hiệu thời trang mang tên A.C.E do Ngô Diệc Phàm sáng lập cũng cháy hàng mọi sản phẩm sau khi mở bán trên Tmall. Ảnh: @kriswu.