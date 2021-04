5 rừng tràm hút tín đồ xê dịch ở miền Tây

1. Rừng tràm Trà Sư thuộc tỉnh nào? An Giang

Long An

Đồng Tháp Rừng tràm Trà Sư nằm trên địa bàn xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Với diện tích 845 ha, khu rừng này là nơi sinh sống của nhiều loài động, thực vật. Ảnh: Dzit_hi.