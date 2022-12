5 người bạn cần gửi email trước khi nghỉ Tết

Sự biến động của thị trường thời gian gần đây đã khiến nhiều người phải từ bỏ sự nghiệp. Trong khi các công ty lớn khắp thế giới đã tiến hành sa thải hàng loạt, các lãnh đạo doanh nghiệp dự đoán sẽ còn nhiều đợt cắt giảm tiếp theo.

Vì vậy, kết nối với những người có khả năng hỗ trợ công việc của bạn trong tương lai là điều quan trọng.

Có thể việc nhắn tin cho ai đó mà bạn đã ngừng liên lạc suốt một thời gian dài là điều khó khăn. Dưới đây là những gợi ý những đối tượng bạn nên gửi email trước khi năm mới đến, và cách làm sao để thực hiện điều đó một cách duyên dáng trước khi năm mới đến.

Đó là một người có thể sẵn sàng hỗ trợ khi bạn cần lời khuyên khẩn cấp, đem đến hoặc giới thiệu cho bạn cơ hội việc làm. Hãy tự hỏi liệu ai có thể giúp đỡ nếu bạn đột ngột bị sa thải?

Bài tập này sẽ giúp bạn tìm ra người đó: Hãy tưởng tượng bạn vừa biết tin công ty mình đang ở giai đoạn khó khăn. Dành 5 phút để nghĩ 6-8 cái tên mà bạn sẽ viết email đầu tiên để được giúp đỡ.

Họ là những người hiểu rõ về bạn: đồng nghiệp thân thiết, đồng nghiệp cũ, người cố vấn. Nên tập trung danh sách vào khoảng 6 người là những nhà kết nối nhiệt tình và có thành tích đã được chứng minh là cung cấp thông tin tốt về sự phát triển của ngành.

Chọn ra một người để gửi email. Hãy nhớ, đó là người bạn không ngần ngại nhờ vả hỗ trợ, vì vậy đừng quá lo lắng về chuyện gửi email. Bạn có thể mời họ đi ăn hoặc đi cà phê vào dịp đầu năm mới, hoặc gọi điện trò chuyện khoảng vài chục phút.

Chỉ cần nói rõ lý do bạn liên lạc với họ, chia sẻ rằng bạn đang xem xét các phương án để phát triển sự nghiệp và cần lời khuyên từ người đó. Hoặc có thể nói rằng bạn nghe nói họ mới chuyển sang lĩnh vực mới gần đây và hỏi kinh nghiệm vì muốn có sự chuyển đổi tương tự.

Khi gửi email cho một người có sức ảnh hưởng, đừng lãng phí phần quan trọng khi mở đầu bằng những lời khen ngợi hoặc giải thích dài dòng. Hãy đưa ra vấn đề của bạn một cách nhanh chóng và lịch sự. Nên tránh ngôn từ sáo rỗng.

Bạn nên đưa ra những điểm chung giữa hai người. Ví dụ, bạn học cùng trường đại học với họ, cả hai đều là phụ nữ và cùng được đào tạo chung một ngành. Đề cập đến những đặc điểm chung đó sẽ khiến họ dễ hình dung về việc giúp gì được cho bạn.

Đây là một chuyên gia cấp cao hơn, có khả năng "mở đúng cánh cửa" hoặc giới thiệu bạn với một bên khác phù hợp. Người đó có thể là giám đốc điều hành phát triển của bạn, sếp cũ của sếp hiện tại, hoặc một doanh nhân đã nhận xét về bài đăng trên trang LinkedIn của bạn.

Nếu bạn chưa từng gặp người này trước đó, hãy nghĩ xem liệu một người quen chung có thể giúp kết nối bạn với họ. Hãy viết một ghi chú bày tỏ thiện chí kết nối.

Trong thư, hãy nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề bạn là ai và mong muốn điều gì. Dorie Clark, một tác giả giảng dạy giáo dục điều hành tại Trường Kinh doanh Fuqua và Trường Kinh doanh Columbia, cho biết mục tiêu là để đối tượng của bạn phản hồi "một cách chu đáo, ngay lập tức, thay vì trì hoãn nó vô thời hạn".

Ví dụ, hãy trình bày: "Tôi đang định đi theo hướng này trong sự nghiệp và hy vọng được nhận lời khuyên từ anh", hoặc "Tôi rất quan tâm đến cách anh vượt qua thử thách đó trong ngành đó và tôi đang chuẩn bị thay đổi định hướng về phía đó".

Tình huống này có thể gây lúng túng, khi hai người đã ngắt liên lạc từ nhiều năm và bỗng dưng tin nhắn của bạn xuất hiện trong hộp thư của họ, hy vọng họ sẽ nhớ ra bạn là ai.

Aimee Cohen, người điều hành công ty phát triển lãnh đạo và huấn luyện điều hành ở Minneapolis, nói rằng đừng nói quá nhiều về chuyện cả hai đã lâu không liên lạc.

Cần nói rõ rằng bạn vẫn quan tâm đến sở thích và kiến thức chuyên môn của họ. Ví dụ: "Tôi muốn được cập nhật tình hình và nghe thêm về những gì chị đang nghiên cứu trong thời gian này" hoặc "Thật sự đã lâu không liên lạc, nhưng ngay khi nghe podcast này về nội dung ba môn phối hợp, tôi đã lập tức nghĩ tới anh. Anh vẫn còn thi đấu chứ?".

Một lỗi cơ bản là đưa ra yêu cầu trực tiếp sau một thời gian dài không liên hệ, chẳng hạn nhờ họ tìm việc giúp. Thay vì như vậy, hãy nói rằng bạn chưa có ý định tìm kiếm công việc mới nhưng rất quan tâm đến kinh nghiệm của họ và hỏi thêm.

Khi một đồng nghiệp nói lời tạm biệt, đó là sự khởi đầu. Michele Woodward, huấn luyện viên điều hành khu vực Washington DC, cho biết: “Nghỉ việc là một khoảnh khắc dễ bị tổn thương” cho dù công việc tiếp theo của họ có tuyệt vời đến đâu.

Tiếp cận họ ngay lập tức là cách tốt nhất, nhưng bạn cũng có thể hỏi thăm sau một khoảng thời gian họ đã nghỉ. Ví dụ: "Tôi rất muốn biết tình hình của bạn ra sao sau 3 tháng nghỉ việc", "Công việc mới của bạn có ổn không?".

Mục tiêu là bắt đầu cuộc trò chuyện và đưa mối quan hệ giữa hai người tiến lên. Kinh nghiệm của đồng nghiệp đã nghỉ việc có thể giúp ích rất nhiều trong quá trình chuyển đổi nghề nghiệp của bạn.

Cohen, huấn luyện viên điều hành ở Minneapolis, đưa ra tần suất liên lạc hợp lý để giữ nhịp cho các mối quan hệ công việc có lợi cho bạn là:

- Những liên hệ thân thiết (đồng nghiệp trong nhóm là bạn bè, người đã nghỉ và chuyển đến nơi làm mới): liên lạc hàng tháng.

- Liên hệ cấp trung (người sếp làm cùng trước khi họ chuyển sang bộ phận mới): kết nối hàng quý.

- Các mối quan hệ mở rộng (kế toán, bộ phận nhân sự): hai lần một năm.

- Người quen (một nhà cung cấp bạn từng làm việc cách đây ít năm): liên lạc hàng năm, gửi cho họ một lời chúc vào ngày lễ hay kỷ niệm.

