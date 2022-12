5 món đồ định hình phong cách nội thất của căn hộ

Nội thất thể hiện gu thẩm mỹ của gia chủ, giúp định hình phong cách trang trí của cả căn hộ.

Không chỉ giúp không gian sống trở nên ấn tượng, nội thất còn khẳng định gu thẩm mỹ và ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng của gia chủ.

Với mỗi không gian, nội thất sẽ mang đến giá trị khác biệt, song vẫn có những món đồ mà các gia chủ cần lưu ý trong quá trình thiết kế để tạo được điểm nhấn cũng như mang đến cảm hứng cho cả căn nhà.

Chiếc sofa trùng với màu trường giúp không gian căn phòng trở nên rộng rãi hơn. Ảnh minh họa: Unplash.

Sofa

Trước khi sắp xếp nội thất, bạn nên xác định điểm trung tâm của căn phòng. Điều này sẽ quyết định đến vị trí của những đồ đạc lớn.

Tiếp theo, bạn hãy chú ý đến cửa sổ và cửa ra vào. Để lấy tối đa ánh sáng tự nhiên, bạn nên tránh đặt những món đồ lớn như kệ sách chắn cửa sổ. Sofa cũng không nên đặt gần cửa bởi sẽ cản lối đi và tầm nhìn.

Ví dụ, khi thiết kế phòng khách, lò sưởi hoặc bàn trà có thể là điểm trung tâm. Sau đó, bạn có thể kê sofa ở một bên của bàn, đối diện là một vài chiếc ghế khác.

Những loại kệ treo tường vừa giúp tạo điểm nhấn cho không gian vừa tối ưu diện tích. Ảnh minh họa: Unplash.

Kệ

Không chỉ có công dụng chứa đồ đạc, kệ còn được dùng như một món đồ trang trí. Tùy thuộc vào thiết kế tổng thể của căn hộ, bạn có thể cân nhắc lựa chọn kiểu dáng kệ phù hợp. Đơn cử, kệ âm tường phù hợp cho những căn hộ theo đuổi phong cách tối giản hay scandinavian, trong khi kệ có thiết kế cầu kỳ với hoa văn chạm khắc tỉ mỉ, bắt mắt lại là nét đặc trưng của kiến trúc tân cổ điển…

Nếu muốn tối ưu diện tích sử dụng, bạn có thể chọn các loại kệ treo tường. Với phòng có diện tích rộng, những chiếc kệ có thiết kế kệ dạng nhánh hoặc ô vuông trải dài sẽ là một gợi ý để bạn cân đối không gian, đồng thời tạo điểm nhấn trang trí.

Chiếc TV có thiết kế như một tác phẩm nghệ thuật phù hợp mọi không gian nội thất.

TV

Phòng khách sẽ thêm phần sang trọng và ấm cúng khi có sự xuất hiện của một chiếc TV. Không chỉ đáp ứng nhu cầu thư giãn, giải trí của gia chủ, một chiếc TV với kiểu dáng thanh mảnh, tinh tế sẽ tạo nên tổng thể hài hòa, sang trọng cho phòng khách.

Được thiết kế như một khung tranh với những đường cong mềm mại, kết hợp cùng lớp hoàn thiện bằng vải với tone màu be dịu nhẹ, TV LG Posé - sản phẩm mới nổi bật đạt danh hiệu "Best of the best" của giải thưởng thiết kế Red Dot - sẽ trở thành điểm nhấn tinh tế cho không gian sống của bạn.

Không những sở hữu vẻ hoàn mỹ từ mọi góc nhìn, thiết bị còn được trang bị màn hình OLED evo mới nhất, mang lại hình ảnh sống động và chân thật. Sản phẩm hứa hẹn là món đồ gia dụng “must have” cho những ai theo đuổi phong cách sống hiện đại, sang trọng và tiện nghi.

Tranh treo tường giúp làm nổi bật gu thẩm mỹ của gia chủ. Ảnh minh họa: Nina Campbell Interiors.

Tranh

Tranh được xem là món đồ nội thất thể hiện rõ nhất gu thẩm mỹ cũng như cá tính của chủ nhân căn hộ.

Nếu yêu thích phong cách hiện đại, tranh trừu tượng sẽ là lựa chọn giúp bạn thỏa sức sáng tạo với nguồn cảm hứng bất tận. Trong khi đó, nhiều kiến trúc sư cho rằng tranh phong cảnh hoặc tranh cổ điển sẽ tạo cảm giác ấm cúng, sang trọng cho căn nhà.

Đèn trang trí cần phù hợp với quy mô rộng hẹp căn phòng. Ảnh minh họa: Paul Raeside.

Đèn

Sử dụng đèn trang trí là xu hướng được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, để chọn được đèn trang trí phòng khách ưng ý, gia chủ cần cân nhắc khá nhiều yếu tố, điển hình như sự đồng điệu, tương quan, phù hợp với kiến trúc, hoặc cân nhắc đến sự hài hòa đối với quy mô rộng hẹp của căn phòng.

Với phòng khách rộng, bạn có thể lựa chọn các mẫu đèn chùm pha lê, đèn thả, đèn đeo trần. Ngoài vị trí chính giữa trung tâm phòng khách, bạn có thể thêm một vài điểm nhấn xung quanh với đèn LED hoặc các mẫu đèn ốp tường. Đối với phòng khách nhỏ có không gian hạn hẹp, bạn chỉ cần sử dụng một chiếc đèn treo hoặc đèn thả trần ở chính giữa là đủ.