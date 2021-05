5 mẹo nhận biết quần jeans chất lượng cao

Bên cạnh túi xách và giày, quần jeans có chất lượng tốt là khoản đầu tư thông minh, giúp hạn chế các chi phí sửa chữa.

Giống nhiều hàng may mặc, không phải tất cả quần jeans đều có chất lượng cao. Sản phẩm chất lượng thấp dễ bị mài mòn và xuống cấp. Mức giá rẻ của những mẫu quần này hấp dẫn người tiêu dùng. Thực tế về lâu dài, bạn cần chi trả thêm tiền để sửa chữa chúng.

Do vậy, GQ Mexico đưa ra một số dấu hiệu giúp người trải nghiệm nhận biết hàng chất lượng cao.

Trọng lượng của vải

Đây là chỉ số rõ ràng nhất để đánh giá chất lượng áo hay quần jeans. Nó ảnh hưởng đến cảm giác mặc và độ bền của đồ. Quần jeans chất lượng được làm từ chất liệu denim chắc chắn, có trọng lượng nặng (từ 340 g).

Vải denim nặng có độ chắc chắn và bền vượt trội. Ảnh: The Last Stitch.

Bạn có thể biết được trọng lượng của denim nếu xem các chi tiết trên nhãn. Chúng có ba mức độ bao gồm nhẹ, trung bình và nặng.

Vải denim loại nặng có thể cứng lúc ban đầu. Sau vài lần mặc, nó trở nên nhẹ hơn.

Đường may của quần

Các đường khâu xung quanh viền, túi và bên hông của quần jeans nói lên chất lượng của nó.

Đường may của quần có thể thẳng, đi theo hướng zig-zag hoặc hình tròn (đối với túi). Với hàng may mặc có chất lượng tốt, đường may phải tuân theo khuôn mẫu nhất quán và thống nhất.

Người mua nên chú ý đến sợi chỉ được sử dụng. Chúng phải dày và bền, không dễ bung ra. Bạn có thể kiểm tra độ bền bằng cách kéo căng ở đường may. Nếu nhìn thấy những sợi chỉ kéo ra xa, đó là hàng chất lượng thấp.

Đối với việc mua sắm trực tuyến, người tiêu dùng có thể sử dụng tính năng thu phóng để kiểm tra chi tiết đường khâu.

Các đường may cần có sự đồng đều, sợi chỉ phải chắc chắn. Ảnh: Sourcing Journal.

Khuy cài

Các nút cài trên quần jeans phải chắc chắn. Nếu lỏng lẻo hay thậm chí bị rơi ra, đó là dấu hiệu của hàng chất lượng kém.

Nhà sản xuất không cố gắng tiết kiệm vài USD bằng cách sử dụng nút nhựa hoặc khóa kéo nhôm rẻ tiền. Thay vào đó, họ sử dụng vật liệu cao cấp có tuổi thọ cao và đẹp.

Người trải nghiệm có thể thử lắc quần để kiểm tra chúng di chuyển hay không.

Khuy quần nên được cố định chắc chắn. Ảnh: InStyle.

Không có vết bẩn

Quần jeans chất lượng cao không được bán nếu có các vết ố bị dính trên nó. Các nhà sản xuất luôn cố gắng hết sức để đảm bảo vải dùng trong chế tạo cũng như thành phẩm đều không chứa vết bẩn.

Bạn có thể loại bỏ vết bẩn trên vải denim bằng cách giặt nó với giấm. Tuy nhiên, người trải nghiệm hoàn toàn có thể tránh được vấn đề này với sản phẩm chất lượng cao.

Hàng cao cấp không nhất thiết phải có màu đồng nhất. Một số được thiết kế đặc biệt để có được vẻ ngoài bị phai mờ. Tuy nhiên, chúng không được có bất kỳ vết bẩn vô ý nào.

Khi mua hàng, người tiêu dùng nên tránh quần jeans bị ố bẩn. Ảnh: Fashion.ie.

Giá thành

Bạn có thể phải trả tiền nhiều hơn cho một chiếc quần jeans chất lượng cao. Các công ty cần nhiều lao động, nguồn lực và tiền bạc hơn để sản xuất hàng cao cấp. Do đó, chúng thường có giá không nhỏ.