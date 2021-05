5 mẫu smartphone được yêu thích nhất 2021

Danh sách đề cử smartphone tốt nhất 2021 có sự góp mặt của nhiều sản phẩm đến từ các thương hiệu lớn như Samsung, Oppo hay Xiaomi.

Best Choice Award 2021 là giải thưởng do Zing tổ chức nhằm tìm ra những sản phẩm công nghệ được yêu thích do người dùng bình chọn. Bên cạnh đó, giải thưởng còn góp phần đưa ra những gợi ý uy tín, giúp người tiêu dùng lựa chọn được sản phẩm phù hợp, chất lượng.

Dưới đây là danh sách đề cử 5 mẫu smartphone tốt nhất của Zing Best Choice Award. Cổng bình chọn sẽ lên sóng từ ngày 4/5 trên trang chủ Zing. Mời độc giả đón xem và bình chọn cho sản phẩm yêu thích nhất.

Galaxy S21 Ultra 5G

Sản phẩm được đánh giá là mẫu smartphone Android mang đến trải nghiệm toàn diện tốt nhất. So với phiên bản tiền nhiệm, Galaxy S21 Ultra 5G đã có sự lột xác về kiểu dáng và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Năm nay, Samsung đã mang đến kiểu dáng mới trên Galaxy S21 Ultra 5G. Theo đó, cụm camera sau của máy được gắn liền với phần khung. Cách thiết kế này mang đến cảm giác liền mạch và khác biệt so với đa số smartphone trên thị trường.

Galaxy S21 Ultra 5G là mẫu smartphone đầu tiên của dòng S hỗ trợ bút S Pen.

Bên cạnh đó, chiếc máy cao cấp của Samsung đã được cải tiến mạnh mẽ về khả năng chụp ảnh. Hệ thống camera sau của máy gồm camera chính 108 MP, camera telephoto 10 MP thế hệ mới, ống kính góc siêu rộng 12 MP và camera tiềm vọng 10 MP với zoom quang 10x, hỗ trợ Space Zoom 100x. Máy cũng có cảm biến lấy nét bằng laser.

Tính năng Space Zoom 100x mới ít bị rung và cho ảnh có nhiều chi tiết hơn so với thế hệ trước. Ngoài ra, Galaxy S21 Ultra 5G còn mang đến những bức ảnh chất lượng ở những chế độ như chụp chân dung, ban đêm hay góc siêu rộng. Chế độ Single Take độc quyền của Samsung cũng được nâng cấp, tự động chọn ra bức ảnh với khoảnh khắc đẹp chính xác và nhanh hơn.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G được trang bị màn hình kích thước 6,8 inch, độ phân giải QHD+, tần số quét 120 Hz cho chuyển động hình ảnh mượt. Máy được trang bị chip Exynos 2100, RAM 12 GB, kết nối mạng 5G, pin 5.000 mAh và sạc nhanh công suất 25 W.

Oppo Reno5

Mẫu Reno5 được lên kệ tại Việt Nam vào năm 2021. Theo báo cáo của một đơn vị nghiên cứu thị trường công nghệ và bán lẻ uy tín, sau 11 tuần (từ ngày 10/1-21/3), đã có khoảng 170.000 máy Reno5 được bán ra, chiếm 44% của phân khúc tầm trung. Đây là mẫu smartphone bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam trong quý I/2021.

Oppo Reno5 thành công và thu hút được nhiều người dùng nhờ vào việc cân bằng tốt giữa kiểu dáng thời trang, camera có nhiều chế độ chụp ảnh thú vị, sạc siêu nhanh cùng mức giá hợp lý.

Reno5 có nhiều chế độ chụp ảnh thú vị, giá bán hợp lý.

Sản phẩm có độ mỏng 7,8 mm và khối lượng 171 gram, nhẹ hơn khá nhiều so với con số 217 gram trên Oppo Find X2 Pro. Bên cạnh đó, phần mặt lưng của thiết bị được làm nhựa nhám, độ hoàn thiện tốt, mang đến cảm giác cầm nắm chắc chắn và ít bám vân tay.

Oppo Reno5 có 4 camera sau gồm camera chính 64 MP, ống kính góc siêu rộng 8 MP, macro 2 MP và camera 2 MP phụ. Bên cạnh phần cứng tốt, Oppo còn tận dụng AI để mang đến khả năng chụp ảnh, quay video tốt hơn.

Đây là mẫu smartphone đầu tiên có tính tính phơi sáng kép. Tính năng này cho phép video được phủ thêm một lớp chân dung khác để đạt hiệu ứng hình ảnh và nghệ thuật nhanh chóng mà không cần mất quá nhiều thời gian để hậu kỳ.

Reno5 là một trong những mẫu smartphone hiếm hoi giá dưới 9 triệu đồng có công nghệ nhanh siêu nhanh 50 W. Chỉ cần khoảng 48 phút, người dùng có thể nạp đầy viên pin 4.310 mAh của máy.

Xiaomi Mi 11 Ultra

Đây là mẫu smartphone cao cấp nhất trong dòng Mi 11. Hiện tại, sản phẩm đứng đầu bảng xếp hạng camera của DxOMark với 143 điểm. Xiaomi Mi 11 Ultra có lợi thế đến từ cấu hình camera mạnh mẽ, giúp mang đến hình ảnh chi tiết, đáp ứng nhiều nhu cầu người dùng.

Theo đó, hệ thống camera sau của máy gồm camera chính 50 MP, cảm biến Samsung ISOCELL GN2. Camera này được trang bị công nghệ Dual Pixel Pro, giúp cải thiện tốc độ lấy nét tự động nhanh hơn. Bên cạnh đó, máy còn có ống kính góc siêu rộng 48 MP và camera tele 48 MP. Camera của sản phẩm có khả năng zoom quang 10x và zoom kỹ thuật số lên đến 120x, quay video chất lượng 8K.

Mi 11 Ultra là mẫu smartphone đầu tiên của Xiaomi có màn hình phụ phía sau.

Mi 11 Ultra là mẫu smartphone duy nhất trong danh sách đề cử có màn hình phụ phía sau. Màn hình phụ này có kích thước 1,1 inch, độ phân giải 126 x 294 pixel, tấm nền AMOLED. Người dùng có thể sử dụng màn hình phụ của máy để chụp ảnh selfie bằng camera sau, xem thời gian, dung lượng pin hay trả lời cuộc gọi.

Mi 11 Ultra được trang bị màn hình 6,81 inch, độ phân giải QuadHD+, tấm nền Super AMOLED E4, tần số quét màn hình 120 Hz. Trang DisplayMate đánh giá màn hình của sản phẩm đạt điểm A+.

Máy dùng chip Snapdragon 888, RAM 12 GB, bộ nhớ trong 512 GB. Model này có viên pin dung lượng 5.000 mAh, sạc nhanh công suất 67 W. Theo Xiaomi, model này có thể sạc từ 0-100% pin trong vòng 36 phút.

ROG Phone 5

ROG Phone 5 là mẫu smartphone hướng đến người dùng yêu thích trải nghiệm game di động. Sản phẩm có kiểu dáng hầm hố, khác biệt so với phần còn lại trên thị trường. Bên cạnh đó, model này còn sở hữu cấu hình phần cứng mạnh mẽ hàng đầu hiện nay cùng nhiều tính năng thú vị cho game thủ.

Máy được trang bị chip Snapdragon 888, dung lượng RAM 18 GB và bộ nhớ trong 256 GB. Cấu hình này đủ để đáp ứng những tựa game có đồ họa nặng nhất như Genshin Impact hay Mortal Kombat.

ROG Phone 5 hướng đến người dùng yêu thích chơi game di động.

Điểm đặc trưng của ROG Phone 5 đến từ 2 nút cảm ứng ở cạnh bên, giống như những nút cò trên tay chơi game thông thường. Với phần mềm Game Genie có sẵn, người dùng có thể tuỳ biến 2 nút cảm ứng này thành hơn 10 điểm chạm hoặc thao tác vuốt trong game. Đây được xem là lợi thế lớn cho những game bắn súng hoặc đối kháng, có nhiều thao tác điều khiển phức tạp.

ROG Phone 5 là một trong số ít smartphone hiện nay có 2 cổng sạc USB Type-C. Cho phép người dùng sạc cả khi cầm máy dọc hoặc ngang. Cổng tai nghe 3,5 mm cũng đã trở lại sau khi bị loại bỏ trên thế hệ trước. Thiết bị này dùng màn hình 6,78 inch, độ phân giải Full HD+, tấm nền AMOLED và tần số quét 144 Hz. Máy có viên pin dung lượng lớn 6.000 mAh và sạc nhanh công suất 65 W.

Vivo X60 Pro

Dòng X của Vivo từ lâu được biết đến với kiểu dáng mỏng nhẹ thời trang. X60 Pro vân kế thừa những ưu điểm từ các phiên bản trước. Máy có độ mỏng đạt 7,6 mm và khối lượng 179 gram.

Năm nay, Vivo đã hợp tác với nhà sản xuất ống kính máy ảnh carl zeiss đến từ Đức nhằm giúp cải thiện khả năng chụp ảnh trên X60 Pro. Hệ thống 4 camera sau của máy bao gồm camera chính 48 MP, ống kính góc rộng 13 MP, camera chân dung độ phân giải 13 MP. Cách sắp xếp của cụm camera khác biệt so với các smartphone khác trên thị trường, giúp người dùng nổi bật, chuyên nghiệp hơn khi giơ máy lên chụp ảnh.

Vivo X60 Pro có kiểu dáng mỏng nhẹ, thời trang.

Khả năng chụp ảnh chân dung trên Vivo X60 Pro được đánh giá cao, mức độ xóa phông tự nhiên. Ngoài ra, thiết bị còn có nhiều bộ lọc màu, hiệu ứng hình ảnh mang nét đặc trưng của zeiss.

X60 Pro có công nghệ chống rung 5 trục VIS, mang lại khả năng ổn định hình ảnh tốt hơn khi quay video và chụp ảnh. Theo Vivo, camera gimbal của máy có thể giữ hình ảnh và video sắc nét hơn 3 lần so với công nghệ OIS.