5 loại tiền mã hoá Elon Musk có thể chọn mua sau Bitcoin

Tỷ phú Elon Musk cho rằng Bitcoin có hại với môi trường và Tesla sẽ chấp nhận thanh toán bằng một đồng tiền "xanh" hơn.

Ngày 13/5, Elon Musk thông báo trên Twitter rằng Tesla sẽ không còn chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin khi người dùng mua xe của hãng này. Tỷ phú Musk cho rằng việc khai thác đồng tiền này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.

Sau dòng tweet của CEO Tesla, giá Bitcoin lập tức giảm. Theo LaptopMag, các nhà đầu tư đang tìm kiếm những đồng tiền mã hoá "xanh" hơn để thay thế Bitcoin.

Tesla cho rằng Bitcoin sử dụng quá nhiều nhiên liệu hoá thạch để khai thác, đặc biệt là than. Than đá là nhiên liệu có lượng phát thải tệ nhất. Dưới đây là 5 loại tiền mã hoá thân thiện với môi trường hơn so với Bitcoin.

Đồng Ripple (XRP)

XRP là đồng tiền thân thiện với môi trường nhất. Ripple chỉ tiêu thụ 0.0079 kilowatt cho 1 giờ khai thác (kWh) . Trong khi đó, mức tiêu thụ điện của Bitcoin tương đương với mức lãng phí năng lượng của Argentina.

Đồng tiền mã hoá Ripple cho phép thanh toán xuyên biên giới. Hiện nay, các dịch vụ chi tiêu tài chính rất chậm, tốn kém và cần một số trung gian để gửi tiền ra nước ngoài.

Mặt khác, Ripple hoàn thành giao dịch rất nhanh. Đồng tiền mã hoá XRP xử lý hơn 1.500 giao dịch mỗi giây. Tốc độ này nhanh hơn gần 7 lần so với các ví điện tử khác như Paypal.

Biểu tượng của đồng XRP. Ảnh: Currency.

Tuy đây là loại tiền mã hoá tiết kiệm năng lượng nhất nhưng Ripple đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) kiện vào năm ngoái vì CEO XRP bán chứng khoán nhưng không thực hiện các thủ tục đăng ký. Tesla có thể không chọn đồng tiền này vì những ràng buộc kiện tụng.

Đồng tiền meme Dogecoin

Dogecoin là đồng tiền mã hoá được tạo ra như trò đùa nhưng lại rất được CEO Tesla yêu thích. Tỷ phú Elon Musk nhiều lần đăng bài trên Twitter về Dogecoin khiến vốn hoá thị trường của đồng tiền này tăng vọt.

Dogecoin là đồng tiền được tạo ra bởi những trò đùa trên mạng Internet. Ảnh: CoinTelegraph.

Đồng tiền meme này sử dụng cùng một giao thức với Bitcoin. Tuy nhiên, năng lượng điện tiêu thụ của máy đào chỉ ở mức 0,12 kWh. Theo LaptopMag, các bài đăng trên Twitter của Musk đã ám chỉ rằng DOGE có thể là sự lựa chọn của Tesla.

Đồng Cardano (ADA)

Theo LaptopMag, ADA tăng trưởng mạnh mẽ vì năng lượng tiêu thụ của đồng tiền này nằm ở mức thấp (vào khoảng 0,5 kWh.). Cardano là một trong số ít những đồng coin giữ giá sau cú tweet từ chối Bitcoin của Musk . Đồng coin này đã tăng vọt và đạt được giá cao nhất từ trước đến nay ở mức 2,42 USD giữa "cơn bão" của thị trường tiền mã hoá.

Biểu tượng của đồng Cardano. Ảnh: Pinterest.

Theo Independent, điểm nổi bật của ADA nằm ở thuật toán đồng thuận PoS (Proof of Stake), khai thác và xác thực giao dịch dựa trên khối lượng tiền mà các "thợ đào" nắm giữ. Điều đó nghĩa là ADA không phụ thuộc vào sức mạnh của hệ thống để xử lý giao dịch như các loại coin dùng thuật toán đồng thuận PoW (Proof of Work) như Bitcoin.

Đồng Litecoin (LTC)

Cựu kỹ sư của Google, Charlie Lee đã phát hành LTC như một phương pháp thay thế cho mạng lưới phức tạp của Bitcoin. Nhà phát hành đồng tiền này cho biết Litecoin có thể xác nhận giao dịch nhanh chóng và cải thiện hiệu quả lưu trữ.

Litecoin (phải) được phát triển dựa trên đoạn mã của Bitcoin. Ảnh: Dolazo.

Theo InvestorPlace, đồng LTC có khả năng xác nhận giao dịch nhanh hơn Bitcoin 7,5 phút. Phí giao dịch của đồng tiền mã hoá này cũng rẻ hơn Bitcoin khoảng 266 lần cho mỗi khối.

Năng lượng điện tiêu thụ của Litecoin ở mức 18,5 kWh, cao hơn cả XRP và Dogecoin. Tuy nhiên, LTC vẫn tiêu tốn ít năng lượng hơn so với Bitcoin.

Đồng Bitcoin Cash (BCH)

Bitcoin Cash được phát hành vào năm 2017, là một phiên bản nhánh (fork) của Bitcoin. Đây là loại tiền mã hoá cho phép những giao dịch ngang hàng. Bitcoin Cash hoàn toàn phi tập trung vì không có bất kỳ tổ chức tài chính hay bên thứ ba can thiệp vào các giao dịch.

Bitcoin Cash có biểu tượng gần giống như Bitcoin. Ảnh: BitDegree.

So với Bitcoin, BCH có tốc độ xử lý giao dịch nhanh và rẻ hơn. Theo LaptopMag, đồng tiền mã hoá này có mức tiêu thụ vào khoảng 18,957 kWh.

Hệ thống tiền mã hoá này còn có tốc độ xử lý nhanh, vào khoảng 100 giao dịch mỗi giây. Những ưu điểm này cho thấy Bitcoin Cash thân thiện với môi trường hơn so với BTC.