5 khu vườn trái cây gần TP.HCM đáng trải nghiệm mùa hè

Với nhiều đặc sản trái cây nổi tiếng, phong phú về chủng loại, du lịch miệt vườn ở các tỉnh miền Nam luôn khiến du khách có những trải nghiệm không thể quên.

Vườn cây ăn trái gắn với mô hình du lịch sinh thái hút khách mùa hè. Ảnh: Mekonglodgeresort.

Mùa hè đến, bạn không thể bỏ qua cơ hội trải nghiệm các miệt vườn, tránh xa xô bồ chốn thị thành, tìm về những phút giây thư thái cùng thiên nhiên.

Khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 9 được xem là mùa trái cây sai trĩu quả và ngon nhất. Không chỉ tham quan, du khách còn được thưởng thức trái cây tươi trên cây tại chỗ hoặc mua về làm quà cho người thân, bè bạn.

Dưới đây là các miệt vườn trái cây gần TP.HCM thuận tiện cho khách du lịch trải nghiệm.

Cái Bè (Tiền Giang)

Nằm cách TP.HCM tầm 70 km, miệt vườn trái cây Cái Bè nằm dọc theo bờ Bắc của sông Tiền, thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Đây là một trong những vựa trái cây nổi tiếng của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Miệt vườn Cái Bè có nhiều loại quả thơm ngon hấp dẫn như nhãn lồng, mận, ổi, táo, quýt, mít, xoài cát Hòa Lộc, nhãn tiêu da bò, cam sành, cam mật, vú sữa Lò Rèn…

Đến đây, bạn sẽ ấn tượng với những hàng cây sum suê, quả to mọng. Du khách chỉ cần với tay là có thể hái thưởng thức.

Hoạt động hái trái cây ở các miệt vườn thu hút du khách dịp hè. Ảnh: _Ttrih.13.

Vĩnh Kim (Tiền Giang)

Với diện tích trồng cây ăn quả lớn nhất cả nước với gần 75.000 ha, ngoài miệt vườn trái cây Cái Bè, Tiền Giang còn là điểm đến nổi tiếng với miệt vườn Vĩnh Kim.

Miệt vườn Vĩnh Kim thu hút du khách bởi sự mộc mạc và yên bình. Đặc biệt ở đây còn có thương hiệu vú sữa nổi tiếng - Lò Rèn. Những trái vú sữa căng tròn, vỏ mọng, vị thơm ngon, ngọt ngào khó cưỡng.

Vú sữa Lò Rèn gắn liền với vùng đất Vĩnh Kim. Ảnh: Daisydaisynguyen.

Ngoài ra, nơi đây còn có dịch vụ thuê xe đạp hay ngồi thuyền để bạn có thể khám phá vùng đất trù phú.

Lái Thiêu (Bình Dương)

Miệt vườn Lái Thiêu nổi tiếng vốn là dải đất nằm nép mình bên dòng sông Sài Gòn, trải dài các xã An Thạnh, Hưng Định, Bình Nhâm, Lái Thiêu, Vĩnh Phú và An Sơn của thành phố Thuận An (Bình Dương).

Hàng trăm năm trước, vùng đất này là miệt vườn của Sài Gòn - Gia Định, cũng là thủ phủ “cây lành trái ngọt” nức tiếng cả nước. Đến nay, những vườn cây trĩu quả ở Lái Thiêu vẫn là “đặc sản trăm năm” đi vào ký ức của bao thế hệ người dân Bình Dương.

Thổ nhưỡng ở đây vốn màu mỡ, thích hợp trồng nhiều loại cây ăn trái nhiệt đới như măng cụt, sầu riêng, bòn bon, mít tố nữ, dâu xiêm, chôm chôm…

Trong những thức quả tạo nên danh xưng miệt vườn Lái Thiêu, măng cụt - "nữ hoàng trái cây" là nổi bật nhất. Theo các nhà vườn, măng cụt Lái Thiêu nhỏ, cuống ngắn, trái không tròn đều, màu sắc không bắt mắt nhưng vỏ mỏng hơn và có vị ngọt thanh khi ăn. Đây chính là đặc điểm để phân biệt loại quả đặc sản của Lái Thiêu với măng cụt xứ khác.

Măng cụt Lái Thiêu là đặc sản nổi tiếng của tỉnh Bình Dương. Ảnh: Pumpkin Farm.

Ngoài trái cây tươi, chủ vườn còn sáng tạo nên những món ăn độc đáo như gà hoặc tôm trộn gỏi măng cụt lạ miệng, hấp dẫn. Bên cạnh măng cụt, nhiều người cũng đánh giá sầu riêng Lái Thiêu là giống riêng, khác hẳn với chủng loại ở nhiều miền cây trái.

Nhiều năm trở lại đây, vườn trái cây Lái Thiêu dần trở thành điểm dã ngoại lý tưởng cho du khách thập phương. Vào mùa trái chín, du khách tụ hội về Lái Thiêu để tham gia lễ hội trái cây, chiêm ngưỡng hàng trăm tác phẩm tạo hình nghệ thuật từ quả ngọt, hòa mình vào văn hóa đờn ca tài tử - cải lương, giao lưu ẩm thực Nam Bộ… và tâm điểm là thưởng thức những thức quả đặc sản Lái Thiêu.

Cái Mơn (Bến Tre)

Từ trung tâm thành phố, đi qua cầu Hàm Luông rồi theo quốc lộ 60 khoảng 11 km đến thị trấn Mỏ Cày, tiếp tục đi theo quốc lộ 57 khoảng 43 km là huyện Chợ Lách - vùng đất được mệnh danh “vương quốc trái cây” với miệt vườn nổi tiếng Cái Mơn.

Với khí hậu ôn hòa quanh năm, Bến Tre còn là vựa trái cây lớn nhất nhì miền Tây Nam Bộ với đủ loại trái cây ngon nổi tiếng như sầu riêng, chôm chôm, xoài, nhãn, mận… Riêng bưởi da xanh Hai Hoa và sầu riêng cơm vàng sữa hạt lép Chín Hóa trồng ở nơi đây khó có nơi nào sánh bằng.

Các vườn cây trái của Cái Mơn luôn tốt tươi và chất lượng cao. Ảnh: @Hang_kang_.

Đến đây, bạn không chỉ được hòa mình vào thiên nhiên thoáng đãng, thưởng thức nhiều loại trái ngọt mà còn tận hưởng sự mến khách, nhiệt tình của người dân miền Tây.

Ngoài ra, miệt vườn Cái Mơn còn là đầu mối cung cấp rất nhiều loại hoa tươi đẹp mắt, màu sắc đa dạng như cẩm chướng, thược dược...

Miệt vườn Cái Mơn là nơi để bạn hòa mình cùng hoa thơm, trái ngọt. Ảnh: Hoang Anh.

Mỹ Khánh (Cần Thơ)

Mỹ Khánh là điểm du lịch miệt vườn nổi tiếng của xứ Tây Đô. Với diện tích khoảng 4 ha, vườn du lịch Mỹ Khánh tập hợp nhiều loại trái cây thơm ngon được trồng đan xen dọc lối đi như măng cụt, chôm chôm, sầu riêng, xoài...

Ảnh: Christy Bảo Châu.

Ngoài ra, bạn còn được tận mắt thấy cảnh thu hoạch, di chuyển các loại trái cây từ vườn xuống ghe xuồng để đem đi bán.

Đặc biệt, vườn trái cây Mỹ Khánh còn là nơi thường xuyên được tổ chức nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn như đua heo, câu cá sấu, xiếc khỉ...