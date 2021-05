5 khu dân cư bị bỏ hoang giữa biển vì xói mòn, dịch bệnh

Đảo Hashima (Nhật Bản): Hòn đảo này bị bỏ hoang từ năm 1974. Vào cuối thế kỷ 19, nơi đây từng là mỏ khai thác than sầm uất. Hashima có thể xem như biểu tượng cho quá trình công nghiệp hóa ở xứ anh đào. Tuy nhiên, dầu mỏ dần thay thế than ở Nhật trong những năm 1960, đó là nguyên nhân chính dẫn đến sự kết thúc những hoạt động của ngành công nghiệp khai thác than trên đảo. Ảnh: Getty.