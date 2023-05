5 điều nên tránh khi du lịch

Công nghệ và Internet là con dao hai lưỡi. Nếu áp dụng đúng cách sẽ mang đến sự tiện lợi cho chuyến đi của bạn, ngược lại cũng có nhiều rủi ro cần cảnh giác.

Ảnh: Jeshoots.com/Unsplash.

Thời đại ngày nay, chúng ta có thể đặt vé máy bay, thuê khách sạn, gọi taxi, nhận phòng, check-in lấy vé, thậm chí thanh toán hoặc khiếu nại chỉ bằng thao tác vuốt, chạm nhẹ nhàng trên các thiết bị điện tử.

Sự hiện đại này giúp du khách tiết kiệm thời gian và công sức khi đi du lịch, nhưng bên cạnh đó vẫn tiềm tàng khá nhiều rủi ro.

Ngày càng có nhiều vấn đề đáng lo ngại về những kẻ lừa đảo và hacker liên quan đến hệ thống bảo mật thông tin người dùng. Bất cứ ai cũng nên cảnh giác nếu không muốn mất vui ngay trong chuyến đi của mình.

Sau đây là 5 điều bạn nên hạn chế làm để có một chuyến đi lành mạnh.

Sử dụng trạm sạc pin miễn phí

Vào tháng 4, FBI đã lên tiếng nhắc nhở du khách về việc mang theo bộ sạc và cáp USB của riêng mình khi đi chơi xa, thay vì sử dụng trạm sạc miễn phí ở các khu vực công cộng như nhà ga, sân bay.

Bởi khi làm như vậy, bạn có thể trở thành nạn nhân của "juice jacking", hành vi truy cập thông tin trái phép từ hacker thông qua mã độc tấn công vào các dữ liệu như email, tin nhắn, ảnh, thậm chí là địa chỉ liên hệ và mật khẩu cá nhân.

Trạm sạc pin công cộng có nguy cơ làm rò rỉ thông tin. Ảnh: FBI.

Vào năm 2021, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (GCC) từng cảnh báo vấn nạn này, nhưng đến nay đây vẫn được xem là mối đe dọa tiềm tàng chứ chưa có trường hợp cụ thể nào được xác nhận.

Để giữ an toàn, tốt hơn bạn nên mang theo sạc pin dự phòng, phích cắm và dây cáp của riêng mình. Trong trường hợp bắt buộc phải sử dụng trạm sạc công cộng, hãy đảm bảo lựa chọn chế độ "chỉ sạc" thay vì "chia sẻ dữ liệu" để đề phòng thông tin bị đánh cắp.

Kết nối Wi-Fi công cộng

Thói quen thường thấy của hầu hết du khách sau một chuyến bay dài là tắt chế độ máy bay trên điện thoại để kết nối vào Wi-Fi công cộng của sân bay. Tuy nhiên, Cơ quan An ninh Quốc Gia Hoa Kỳ cảnh báo rằng Wi-Fi miễn phí cũng khiến cho thiết bị của bạn dễ bị tấn công.

Kiến trúc mạng mở đi kèm với mã hóa yếu. Hacker có thể tấn công trung gian để chặn đường lấy cắp thông tin của bạn, hoặc tạo một Wi-Fi công cộng với cái tên tương tự để lừa bạn sử dụng, sau đó truy cập thẳng vào dữ liệu trên thiết bị.

Để đảm bảo an toàn, Cơ quan An ninh Quốc Gia khuyên du khách sử dụng mạng riêng ảo cá nhân (VPN) hoặc mạng do các công ty cung cấp.

Hãy thường xuyên kiểm tra chế độ bật/tắt của tính năng tự động kết nối Wi-Fi trên thiết bị di động của bạn.

Khi không ở trong không gian an toàn như nhà riêng hay văn phòng, bạn nên tắt tính năng này để không vô tình kết nối nhầm vào Wi-Fi không mong muốn, tạo điều kiện cho hacker hoạt động.

Đăng ảnh thẻ lên máy bay lên mạng

Nhiều người không nhận ra độ nguy hiểm của hành động này. Thực tế, thẻ lên máy bay (boarding pass) ẩn chứa rất nhiều dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm số hiệu chuyến bay, thông tin liên lạc, số hộ chiếu và mã số khách hàng đối với hãng bay.

Với những thông tin này, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng thay đổi chỗ ngồi hoặc hủy chuyến bay của bạn. Thậm chí, bạn có thể bị đánh cắp danh tính và tiền bạc.

Check-in với tấm vé trên tay ở sân bay là "thủ tục" của nhiều người trẻ, nhưng đây được xem là hành động không an toàn. Ảnh: highschoolintheusa.org.

Ngay cả khi đã hoàn thành chuyến bay và trở về nhà, đừng tùy tiện vứt thẻ lên tàu vào thùng rác. Hãy xé nhỏ tấm vé và đảm bảo rằng không ai có thể đọc được thông tin cá nhân của bạn.

Chia sẻ vị trí trực tiếp lên mạng xã hội

Để đảm bảo an toàn trong những lúc du lịch xa nhà và không có người thân bên cạnh, bạn nên tránh chia sẻ thông tin và hình ảnh về nơi mình đang ở.

Hành động này sẽ giúp người khác theo dõi bạn dễ dàng hơn, đồng thời như một cách thông báo gián tiếp cho kẻ xấu biết rằng phòng khách sạn của bạn đang để trống.

Sử dụng máy tính tại quán cà phê hoặc khách sạn

Không như máy tính cá nhân, mọi thiết bị điện tử tại nơi công cộng đều có thể bị thao túng dễ dàng bởi tội phạm mạng.

Chỉ với một phần mềm độc hại cài sẵn trên máy tính, kẻ xấu sẽ theo dõi được mọi thông tin mà bạn nhập lên máy. Thế nên, bạn nên tránh sử dụng máy tính công cộng để đăng nhập vào tài khoản cá nhân, nhất là tài khoản ngân hàng hoặc thông tin thẻ tín dụng.

Hãy cảnh giác với các tùy chọn "ghi nhớ mật khẩu" trên các website. Ngoài ra, hãy ưu tiên sử dụng chế độ "an toàn" hoặc "ẩn danh" và xóa tất cả lịch sử tìm kiếm trước khi trả máy.