5 địa điểm nghỉ dưỡng riêng tư của các đời tổng thống Mỹ

Roosevelt tới Warm Springs gần như mỗi năm, thậm chí còn thành lập trung tâm phục hồi chức năng cho bệnh nhân bại liệt. Cựu tổng thống Mỹ thường nghỉ trong căn nhà Little White House (PV: Nhà Trắng nhỏ) và qua đời do đột quỵ tại đây vào năm 1945. Ngày nay, Little White House mở cửa đón du khách theo mô hình bảo tàng với nhiều hoạt động tham quan, đi tour khám phá về cuộc đời, căn bệnh của Roosevelt hay dã ngoại, ngắm chim, cắm trại... Ảnh: Getty.