5 cuốn sách về làm việc từ xa

Đại dịch Covid-19 khiến làm việc ở nhà trở nên bình thường. Đây cũng là lúc các doanh nghiệp bàn nhiều hơn đến cách điều hành công ty của mình.

5 cuốn sách viết về làm việc từ xa trong thời kỳ đại dịch Covid-19 có thể giúp bạn giải tỏa những căng thẳng khi phải thực hiện giãn cách xã hội.

Remote: Office Not Required (Làm việc từ xa - Không cần văn phòng). Tác giả: Jason Fried và David H. Hansson

Trong Remote, Jason Fried và David Heinemeier Hansson, hai nhà đồng sáng lập Basecamp, đã mang đến cái nhìn sâu sắc cho cuộc tranh luận sôi nổi về làm việc từ xa.

Cung cấp cái nhìn tổng quan về những thách thức từ việc làm việc từ xa, hai ông khẳng định rằng những lợi thế của làm việc “bên ngoài” vượt xa hạn chế của nó.

Trong thập kỷ qua, mô hình làm việc “dưới một mái nhà” đang dần mất vị trí bởi sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đã tạo ra các không gian làm việc ảo. Ngày nay, mô hình mới là “chuyển việc cho người lao động thay vì yêu cầu người lao động đến nơi làm việc”.

Các công ty đều nhận thấy lợi thế trong cách làm việc từ xa trong việc thu hút nhân tài, giảm biến động nhân sự, giảm áp lực về bất động sản và tăng khả năng tiến hành công việc trên nhiều múi giờ khác nhau.

Nhưng những người lao động thì sao? Jason và David chỉ ra rằng làm việc từ xa là công việc tốt nhất và đạt được sự cân bằng hài hòa giữa công việc và cuộc sống, đồng thời tăng năng suất.

Cuốn sách này là tài liệu hướng dẫn hữu ích cho những nhà quản lý đang băn khoăn về cách quản lý người lao động hay người lao động mong muốn nâng cao chất lượng cuộc sống trong khi vẫn có thể làm tốt công việc chuyên môn.

Distributed Teams: The Art and Practice of Working Together While Physically Apart (Phân bổ nguồn lực: Nghệ thuật và thực tiễn phối hợp công việc khi làm việc từ xa). Tác giả: John O’Duinn.

Khi làm việc xa nhau về mặt địa lý, những thách thức và thay đổi nhất định sẽ phát sinh. Nhận thức và thích nghi được những điều này sẽ giúp bạn làm nên thành công cho công ty của mình.

Cuốn sách dựa trên kinh nghiệm hơn 26 năm làm việc với các tổ chức có trụ sở ở nhiều nơi của tác giả John O’Duinn. Đây là những hướng dẫn thực tế về cách làm việc từ xa mà bất kỳ nhà lãnh đạo nào cũng cần đến trong thời điểm dịch bệnh này.

The Year Without Pants (Một năm không mặc quần). Tác giả: Scott Berkun.

Cuốn sách là cái nhìn hậu cảnh về công ty và văn hóa làm việc độc đáo góp phần vào thành công phi thường của nó.

Scott Berkun, cựu thành viên Microsoft, đã làm quản lý tại WordPress.com với vai trò lãnh đạo một nhóm lập trình viên trẻ đang phát triển các ý tưởng mới để tìm hiểu về điều này.

The Year Without Pants chia sẻ bí quyết thành công phi thường của WordPress.com từ bên trong. Câu chuyện của Berkun tiết lộ những hiểu biết sâu sắc về sự sáng tạo, năng suất và khả năng lãnh đạo từ mô hình làm việc mà trong tương lai có thể trở thành mô hình của mọi người.

Remote Office: The Ultimate Guide to Working From Home. (Văn phòng từ xa: Cẩm nang làm việc tại nhà) Tác giả: Crystal Reynolds.

Cuốn sách này được viết trên quan điểm của một cá nhân muốn làm việc tại nhà. Nó cũng giới thiệu một số mẹo và thủ thuật tuyệt vời để tối đa hóa không gian làm việc của bạn và trở thành một người làm việc từ xa chuyên nghiệp.

Bạn có thể áp dụng các bài học thực tế từ cuốn sách và sau đó truyền lại cho những người trong nhóm của bạn để tạo ra sự cân bằng và hài hòa hơn giữa công việc và cuộc sống.

Work Together Anywhere : (Làm việc cùng nhau ở mọi nơi). Tác giả: Lisette Sutherland và Kirsten Janene-Nelson.

Trong nền kinh tế toàn cầu hiện đại ngày nay, làm việc từ xa không còn là điều mới lạ.

Các công ty hoặc tổ chức ở khắp mọi nơi đang áp dụng những lợi ích từ việc thay đổi cuộc chơi khi cho phép nhân viên làm việc ngoài văn phòng và những kết quả mang lại đáng để suy ngẫm.

Đó là nhà quản lý được hưởng lợi từ việc tiết kiệm tiền bạc và nguồn lực, có thể tiếp cận với những nhân tài mới trong khi nhân viên có nhiều cơ hội việc làm hơn, năng suất, tính độc lập và sự hài lòng cao hơn - một phần do tiết kiệm được thời gian đi lại.

Trong Work Together Anywhere, Lisette Sutherland, chuyên gia hàng đầu thế giới về chiến lược nhóm ảo đã đưa ra hướng dẫn đầy đủ để phát triển mô hình làm việc từ xa.

Đồng thời, tác giả đưa ra những lời khuyên hữu ích thu thập được từ kinh nghiệm chuyên môn, nghiên cứu toàn diện và các cuộc phỏng vấn với người lao động và người quản lý/chủ sở hữu trên khắp thế giới.

Bên cạnh đó, tác giả còn đưa ra kế hoạch chi tiết hoàn chỉnh để tối ưu hóa thành công của nhóm làm việc.