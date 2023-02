5 cuốn sách giúp bạn vực dậy sau chia tay

Sau một cuộc tình tan vỡ, những cảm xúc đau khổ dễ khiến chúng ta chìm sâu trong bóng tối. Nếu bạn là một trong số đó, có lẽ 5 cuốn sách dưới đây sẽ giúp bạn vực dậy.

Những mối quan hệ đến rồi đi là một phần của cuộc sống. Điều này khiến không ít người chìm trong cảm giác đau khổ tột độ. Tuy nhiên, câu nói "Time heals all wounds" (thời gian chữa lành tất cả) luôn đúng. Bạn có thể nhờ sự giúp đỡ từ bạn bè, gia đình để khiến cuộc sống trở nên bận rộn hơn.

Song song với đó, bạn có thể đọc thêm những cuốn sách về tình yêu, mối quan hệ và sức khỏe tinh thần để giúp bản thân tìm một lối thoát.

Byrdie gợi ý 5 cuốn sách giúp bạn sớm vượt qua những nỗi đau về tinh thần để tìm lại niềm vui trong cuộc sống.

Love Hurts: Buddhist Advice for the Heartbroken

Tác giả: Lodro Rinzler

Rinzler là người có nhiều đam mê nghiên cứu về chánh niệm và Đức Phật. Anh đã viết 6 cuốn sách về chủ đề này và mở hẳn một xưởng phim ở thành phố New York (Mỹ).

Với Love Hurts, Rinzler sắp xếp những lời dạy từ 2.500 năm trước từ Đức Phật vào cuốn sách thành những phần nhỏ, dễ hiểu. Đó là liều thuốc giải tốt nhất cho những nỗi đau tinh thần. Tất nhiên, bạn không cần phải là một Phật tử mới chiêm nghiệm được những điều này.

Nhìn chung, đây là cuốn sách phù hợp cho những ai đang trải qua khoảng thời gian đau khổ sau khi chia tay.

Nếu bạn đang tìm kiếm những lời khuyên về cách vượt qua nỗi đau, hãy tìm đến Love Hurts.

When Things Fall Apart: Heart Advice for Difficult Times

Tác giả: Pema Chodron

When Things Fall Apart: Heart Advice for Difficult Times là một tác phẩm kinh điển trong tủ sách sức khỏe, thiền định và phục hồi sau chấn thương.

Tác giả là một đệ tử Phật giáo, đồng thời cũng là một nhà văn giàu chất thơ. Trong cuốn sách, Chodron đã đề cập đến những trải nghiệm của chính cô ấy từ những lần bị từ chối, cho đến những trận cãi vã và ly hôn.

Từ đó, nữ tác giả vận dụng những lời khuyên từ Phật pháp, cô chuyển hóa đau khổ thành những suy nghĩ tích cực và mở rộng trái tim mình.

Nếu bạn không muốn bị khuất phục bởi nỗi sợ hãi, lo lắng và đau đớn, đây sẽ là cuốn sách phù hợp dành cho bạn.

Tiny Beautiful Things

Tác giả: Cheryl Strayed

Cheryl Strayed là tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng, bán chạy nhất thế giới. Trong Tiny Beautiful Things, Cheryl đã đưa ra những lời khuyên, triết lý nhưng theo chiều hướng vui vẻ, tích cực qua từng trang sách.

Cuộc sống có nhiều khó khăn như việc bị người yêu lừa dối, mất đi một thành viên trong gia đình, cạn kiệt về tài chính…, nhưng với sự thông minh của Cheryl, các câu chuyện đó trở nên gần gũi, không sến súa, không quá uỷ mị.

Từ đó, những trang sách giúp bạn tái tạo năng lượng sau một ngày dài mệt mỏi.

The Art of Breaking Up

Tác giả: HITRECORD

Joseph Gordon-Levitt, nam diễn viên chính trong bộ phim 500 Days of Summer, đã thành lập một cộng đồng sáng tác với hơn 750.000 tác giả có tên HITRECORD.

The Art of Breaking Up là cuốn sách được "thiết kế" giúp bạn vượt qua nỗi đau sau chia tay. Những tác giả đã biến sự đau khổ thành những câu chuyện sâu sắc, hài hước và thông minh.

Với cách tiếp cận gần gũi, nhưng khai thác toàn diện các vấn đề, The Art of Breaking Up là cuốn sách cứu cánh cho bất kỳ ai đang có một trái tim tan vỡ.

Getting Over a Breakup: 75 Easy Steps

Tác giả: Kate Anderson

Cuốn sách Getting Over a Breakup: 75 Easy Steps chia quá trình chia tay thành các bước đơn giản, điều này có thể giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn và bắt đầu lại mọi thứ sau khi chấm dứt một mối quan hệ.

Quá trình này gồm 75 bước, với 3 phần, nhằm giúp bạn vượt qua nỗi đau và sự thống khổ của một mối tình. Để nhận được những lời khuyên hữu ích và thực tế nhất, đây có lẽ là cuốn sách bạn nên đọc.