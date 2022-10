5 cano, 3 tàu du lịch bị cháy trong đêm ở Hội An

Đám cháy xảy ra tại một chiếc tàu ở bến Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam) sau đó lan ra 7 tàu khác làm cháy toàn bộ.

Lực lượng biên phòng đưa cano ra khỏi vụ cháy để đảm bảo an toàn. Ảnh: B.P.

Vụ cháy xảy ra lúc 3h40 ngày 10/10 tại khu vực bến tàu Cửa Đại, phường Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam.

Thời điểm trên, người dân phát hiện cháy xảy ra cháy tại một tàu đang neo đậu tại bến Cửa Đại nên hô hoán dập lửa. Tuy nhiên, đám cháy lớn đã lan nhanh sang 2 tàu gỗ và 5 cano đang neo đậu tại đây.

Lực lượng chức năng cùng người dân đã đưa một số tàu, cano khác khỏi khu vực cháy để đảm bảo an toàn.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: N.H.

Đồn biên phòng Cửa Đại đã điện báo công an phòng cháy chữa cháy, phối hợp với các lực lượng di chuyển các phương tiện neo đậu gần khu vực chảy. Thời điểm này đám cháy to, do trời gió mạnh nên công tác chữa cháy gặp khó khăn .

Ông Lê Công Sỹ, Chủ tịch UBND phường Cửa Đại, cho biết thời điểm xảy ra cháy tại địa phương có mưa lớn. Tuy nhiên, do gió lớn 8 chiếc tàu bị cháy nhanh chóng. Đến 6h45 cùng ngày, các tàu bị cháy hoàn toàn.

Đến nay, tàu cháy đang trôi dạt trên sông phía xã Duy Hải ( huyện Duy Xuyên), Đồn Biên phòng Cửa Đại đã báo động phương tiện neo đậu tại bến Duy Hải để duy chuyển, nguy cơ tàu cháy tấp vào sẽ cháy lan qua những tàu khác.