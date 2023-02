5 ca sĩ Hàn Quốc có nguy cơ bị cấm hoạt động

Ngày 1/2, tờ Star News đưa tin Blockberry Creative đã gửi đơn tới tới Hiệp hội Quản lý Giải trí Hàn Quốc và Hiệp hội các nhà sản xuất giải trí Hàn Quốc vào tháng 12/2022 để yêu cầu cấm Chuu tiếp tục hoạt động. Blockberry Creative khẳng định cựu thành viên LOONA vi phạm các điều khoản khi tự ký hợp đồng mới với BY4M Studio từ năm 2021.

Ủy ban khen thưởng và trừng phạt của Liên đoàn Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc đã yêu cầu Chuu đến làm việc. Tuy nhiên, tới tuần trước, nữ ca sĩ mới xuất hiện.

Đại diện của Hiệp hội Quản lý Giải trí Hàn Quốc xác nhận thông tin với hãng truyền thông YTN. “Đúng là đơn kiện chống lại Chuu đã được đệ trình và quá trình kiểm tra đang được tiến hành. Về việc Chuu không tham dự phiên điều trần, rất khó để chúng tôi xác nhận chi tiết vì vấn đề đang được giải quyết”, người này cho biết.

Blockberry Creative cũng gửi đơn kiến ​​nghị cấm các hoạt động giải trí của 4 thành viên khác gồm Heejin, Kim Lip, Jin Soul và Choerry.

Trước đó, Blockberry Creative thông báo Chuu rời khỏi nhóm nhạc LOONA. Tới giữa tháng 1, theo báo cáo độc quyền từ Seoul Kyungjae, Heejin, Kim Lip, Jin Soul và Choerry giành phần thắng trong vụ kiện yêu cầu chấm dứt hợp đồng với BlockBerry Creative.

Trong khi đó, Haseul, Yeojin, Yves, Olivia Hye và Gowon thua kiện. Hai thành viên còn lại của nhóm là Hyun Jin và Vivi không khởi kiện công ty. Seoul Kyungjae lưu ý 4 thành viên thắng kiện có điều khoản hợp đồng giống Chuu.

Trong chương trình Dr. Oh's Golden Clinic, Chuu thừa nhận cô không nhận được bất kỳ khoản thu nhập nào từ BlockBerry Creative trong suốt năm 2021 dù cô có nhiều hợp đồng đại diện thương hiệu và quảng cáo.

LOONA ra mắt năm 2018 với 12 thành viên. Đây là nhóm nhạc được đầu tư lớn. Trước khi chính thức hoạt động, công ty phát hành nhiều MV để quảng bá từng thành viên trong nhóm. Dispatch nhận định BlockBerry Creative đã chi hơn 17 tỷ won (khoảng 13 triệu USD ) trong 5 năm cho LOONA. Họ đã phát hành 24 album và quay 44 video ca nhạc. Việc cả 12 thành viên đều có đĩa đơn và video âm nhạc riêng lẻ là điều chưa từng có ở Kpop.

