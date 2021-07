5 ca khúc tạo nên tên tuổi nhóm iKon

Killing me: Killing me là ca khúc chủ đề của mini album New kids: continue, phát hành vào tháng 8/2018. Đây là bài hát có thể loại hoàn toàn khác so với những sản phẩm âm nhạc đã phát hành trước đây của iKON. Killing me đậm chất pop dance, chuẩn bị cho sự chuyển đổi sang hình tượng trưởng thành, mạnh mẽ của nhóm. Nội dung là lời tâm sự của một người cô đơn trong tình yêu. MV đang bội thu 195 triệu lượt xem.