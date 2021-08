5 bức tượng chó nổi tiếng trên thế giới

The Unknown Collie (New Zealand): Người New Zealand dành tình cảm đặc biệt với những con chó collies. Từ xa xưa, chúng đã giúp con người trong việc chăn cừu và các công việc khác trên trang trại. Bức tượng được đặt hướng ra hồ Tekapo. Nó không có tên cụ thể. Theo Wanderlust, nhà điêu khắc Innes Elliott đã lấy cảm hứng từ con chó Haig nhà hàng xóm. Bức tượng được đúc ở London năm 1966 trước khi đưa về New Zealand. Nó là biểu tượng cho sự gắn kết giữa con người New Zealand và giống chó này. Ảnh: Wanderlust.