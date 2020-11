5 bài học dạy con từ các cựu tổng thống Mỹ

1. Để trẻ sống vô tư, vui vẻ: Cựu Tổng thống Abraham Lincoln có 4 người con trai, ông luôn cho phép các con thoải mái chơi đùa cùng nhau, thay vì ép trẻ vào khuôn khổ. Trong cuốn sách White House Kids: The Perks, Pleasures, Problems, and Pratfalls of the Presidents’ Children, tác giả Joe Rhatigan đã tiết lộ những khía cạnh đặc biệt của 4 cậu bé nhà Lincoln. Trong đó, Tad và Willie, con trai thứ 3 và con trai út của ông Lincoln thường xuyên bày trò quậy phá trong Nhà Trắng nhưng không bị cha trách phạt. Tổng thống thứ 16 của Mỹ giải thích, việc chơi đùa với các con giúp ông giải tỏa căng thẳng sau những giờ làm việc. "Tôi rất vui khi các con tôi được tự do, hạnh phúc và không bị giới hạn bởi quyền lực của cha mẹ", ông nói. Ảnh: Inc. Magazine.