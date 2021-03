5 bãi biển hoang sơ dọc miền Trung

Nếu đang có kế hoạch du lịch tại những vùng biển hoang sơ dọc miền Trung, 5 bãi biển dưới đây là gợi ý bạn có thể tham khảo.

Với biển xanh, cát trắng, nắng vàng, 5 bãi tắm xinh đẹp, giữ trọn vẻ đẹp hoang sơ độc đáo dưới đây không thể thiếu trong bản đồ hành trình của bạn.

Bãi Dài (Khánh Hòa)

Đặc điểm bãi tắm:

- Bãi biển dài khoảng 1 km, không dốc như một số địa điểm ở Nha Trang

- Sóng êm, biển nông nên bạn có thể thoải mái thư giãn trong làn nước mát

- Biển còn khá hoang sơ với bờ cát mịn và sạch

- Ở những triền cát trắng bên bờ biển, bạn chỉ cần đào một hố sâu là có được nguồn nước ngọt thanh mát





Ảnh: Sympathy_bush.

Thời điểm nên đến: Tháng 1 đến tháng 8

Các hoạt động trên biển: Câu cá, câu mực, dù lượn, lướt ván, lặn biển, tham gia công viên nhà phao trên mặt biển

Kỳ Co (Bình Định)

Đặc điểm bãi tắm:

- Nơi đây được xem là "đệ nhất thiên đường" của Nhơn Lý

- Đường bờ biển cong với 3 mặt giáp núi

- Bãi tắm ngang, nông, sóng êm

- Bãi cát trắng, dài và mịn

- Hồ nước tự nhiên giữa biển được tạo thành từ những vách đá và sóng biển là điểm đến được nhiều du khách yêu thích

Ảnh: Linhon226.

Thời điểm nên đến: Tháng 2 đến tháng 8

Các hoạt động trên biển: Đi bộ dưới biển ngắm san hô, lặn ngắm san hô bằng bình hơi, mô tô nước, dù lượn, lướt ván

An Bàng (Quảng Nam)

Đặc điểm bãi tắm:

- An Bàng đã lọt top 100 bãi biển đẹp nhất hành tinh do CNN Go bình chọn

- Bãi biển của làng chài nên vẫn giữ được nét hoang sơ, dân dã

- Cát trắng, sạch và mịn

- Một số các quán cà phê, nhà hàng nằm dọc bãi biển, thích hợp để nghỉ ngơi và ngắm hoàng hôn. Tuy nhiên, bạn phải đặt bàn sớm để có chỗ ngồi đẹp

Ảnh: Jesslandar.

Thời điểm nên đến: Tháng 5 đến tháng 9

Các hoạt động trên biển: Lướt ván, cano, dù lượn

Non Nước (Đà Nẵng)

Đặc điểm bãi tắm:

- Bờ biển dài hơn 5 km nằm dưới chân núi Ngũ Hành Sơn

- Vùng biển kín gió nên sóng lặng, bãi cát thoải dài thuận lợi cho việc tắm biển

- Bãi tắm vẫn giữ được nét hoang sơ vốn có

- Rừng phi lao nhiều năm tuổi cạnh bờ biển là nơi nghỉ ngơi, cắm trại, dã ngoại lý tưởng

Ảnh: Lore.travelgirl.

Thời điểm nên đến: Tháng 2 đến tháng 5

Các hoạt động trên biển: Lướt ván, bóng chuyền bãi biển, câu cá

Ninh Chữ (Ninh Thuận)

Đặc điểm bãi tắm:

- Bờ biển bằng phẳng hình vòng cung dài 10 km, sóng nhỏ

- Nước trong, cát mịn

- Gió trên biển mạnh thích hợp để trải nghiệm lướt ván diều

Ảnh: Edmonda_29.

Thời điểm nên đến: Tháng 6 đến tháng 8

Các hoạt động trên biển: Cắm trại qua đêm, teambuilding, lướt ván