45.000 động vật dưới nước chết sau vụ tàu trật đường ray ở Ohio

Các nhà điều tra về sự cố tàu trật đường ray ở East Palestine, Ohio (Mỹ) cho biết trước khi đoàn tàu trật bánh gây ra cháy lớn, các kỹ sư đã hãm phanh để dừng tàu nhưng bất thành.

Không ảnh xử lý hiện trường sự cố tàu chở hóa chất ở thị trấn East Palestine, bang Ohio, Mỹ. Ảnh: Environmental Protection Agency.

Theo báo cáo điều tra do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ công bố hôm 22/2, một trục nối hai bánh xe lửa vào thời điểm trước khi sự cố diễn ra đã đạt tới mức nhiệt 253 độ F (122 độ C) so với nhiệt độ không khí, vượt quá mức nguy hiểm buộc tàu phải dừng lại để ngăn ngừa sự cố.

Sau khi nhận được cảnh báo về ổ trục bánh xe quá nóng, các kỹ sư cố gắng đạp phanh, và cùng lúc kích hoạt hệ thống phanh tự động để giảm tốc độ tàu nhưng không thành công, theo Guardian.

Vào thời điểm đó, đoàn tàu đang chạy với tốc độ khoảng 75 km/h, dưới giới hạn tốc độ cho phép là 80 km/h, theo các nhà điều tra an toàn.

Theo các quan chức môi trường, gần 45.000 cá thể động vật được tìm thấy đã chết sau sự cố tàu chở chất hóa nguy hiểm ở thị trấn East Palestine, Ohio. Tất cả là loài sống dưới nước và không có bằng chứng nào cho thấy bất kỳ động vật trên cạn nào chết do ảnh hưởng hóa chất, theo BBC.

Bà Mary Mertz, Giám đốc Sở Tài nguyên thiên nhiên Ohio (ODNR), cho biết trong cuộc họp báo hôm 23/2 rằng tất cả 43.700 động vật đều chết ngay sau vụ va chạm ba tuần trước. Theo ước tính ban đầu của ODNR, khoảng 3.500 cá thể động vật được tìm thấy đã chết ngay sau khi sự cố xảy ra hôm 3/2.

Trong số các loài động vật trên, không có loài động vật nào nằm trong danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng hoặc bị đe dọa.

Đến nay, ODNR vẫn chưa phát hiện bằng chứng nào cho thấy hóa chất trong sự cố ảnh hưởng tới động vật ở sông Ohio. Gần đây, một số loài cá được nhìn thấy đã bắt đầu quay trở lại một trong những tuyến đường thủy bị ảnh hưởng bởi vụ tàu bị trật bánh, bà Mertz cho biết thêm.

Chia sẻ với CNN hôm 22/2, ông Alan Shaw, CEO của Norfolk Southern, cho biết công ty đã chi khoảng 6,5 triệu USD hỗ trợ cho các cư dân sinh sống ở khu vực gần hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, đêm 3/2, ít nhất 50 trong số 150 toa của đoàn tàu chở hóa chất nguy hiểm bị trật bánh tại thị trấn East Palestine, bang Ohio. Đám cháy lớn đã bùng lên, nhưng may mắn không có thương vong.

Theo kết quả điều tra, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) kết luận có tổng cộng 5 loại hóa chất độc hại chứa bên trong các toa tàu bị “trật bánh, thủng và/hoặc bốc cháy”.

Đáng chú ý, vinyl clorua là loại hóa chất được sử dụng trong quá trình sản xuất PVC, có liên quan đến một dạng ung thư gan hiếm gặp, cũng như các loại ung thư khác như bệnh bạch cầu và ung thư phổi.

Giới chức Mỹ vẫn đang điều tra tác động môi trường lâu dài tiềm ẩn sau vụ tai nạn này.