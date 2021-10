43 triệu bản album Kpop được bán trong 9 tháng

Lượng album bán ra của thần tượng Kpop đang ở mức tăng mạnh nhất trong một thập kỷ qua. Dịch bệnh khiến concert bị hủy được cho là lý do tạo nên thành tích trên.

Theo The Korea Times, thị trường văn hóa đại chúng Hàn Quốc đã phải hứng chịu một đòn nặng nề từ đại dịch Covid-19 kéo dài. Tuy nhiên, ngành công nghiệp Kpop ít bị ảnh hưởng hơn cả nhờ doanh số bán album tăng mạnh. Thậm chí, The Korea Times đánh giá số album bán ra của thần tượng Kpop đang ở mức tăng mạnh nhất trong một thập kỷ qua.

Hàng chục triệu bản album được bán ra

Noeasy - full album thứ hai của nhóm nhạc nam Stray Kids - gần đây đã trở thành sản phẩm đạt triệu bản đầu tiên từ JYP Entertainment - một trong 4 công ty giải trí lớn nhất Kpop. Album đã bán được hơn 1,22 triệu bản tính đến cuối tháng 9, theo dữ liệu từ Gaon Chart.

Hai nhóm nhạc khác đến từ JYP là ITZY, TWICE cũng đạt được doanh thu album khá ấn tượng. Với full album đầu tiên Crazy in Love, ITZY bán ra 259.705 bản trong tuần đầu tiên. Đây là thành tích nổi bật nhất ở mảng bán album của ITZY tính từ thời điểm ra mắt. Trong khi đó, TWICE hiện là nhóm nữ có doanh số bán album hàng đầu Kpop với tổng cộng 6,34 triệu bản.

Ba công ty nổi tiếng khác - Hybe, SM Entertainment, YG Entertainment - cũng đạt được cột mốc quan trọng với các album của BTS, Seventeen, EXO, Baekhyun, NCT Dream, NCT 127, aespa và BlackPink.

Theo Korea Joongang Daily, album Your Choice phát hành vào tháng 6 của Seventeen đã bán được hơn 1,14 triệu bản trong vòng 4 ngày kể từ khi phát hành. Đây là album bán được triệu bản thứ 4 liên tiếp của nhóm nhạc. Album trước đó của Seventeen là Heng:garae (2020) bán được 1,9 triệu bản trong tuần đầu tiên.

BTS luôn có thành tích bán album khủng. Ảnh: Hybe.

NCT 127 thậm chí bán được 2,1 triệu bản album Sticker trong các ngày 17-24/9. Theo thông tin từ công ty quản lý SM Entertainment, NCT 127 đã phá kỷ lục bán album của chính mình.

Giữa tháng 9, Forbes đưa tin CD single Butter của BTS bán được hơn 2,64 triệu bản chỉ tính riêng tại Hàn Quốc. CD nhanh chóng vươn lên vị trí số một trên Gaon - bảng xếp hạng các album bán chạy nhất hàng tuần của Hàn Quốc. Thành tích trên cũng đủ để biến Butter trở thành sản phẩm bán chạy nhất trong năm.

Sau khi giảm xuống mức thấp nhất là 7,38 triệu bản vào năm 2014, doanh số album của Hàn Quốc đã tăng lên 8,38 triệu vào năm 2015, 10,8 triệu vào năm 2016, 16,93 triệu vào năm 2017, 22,82 triệu vào năm 2018 và 24,59 triệu vào năm 2019.

Kpop đặt mục tiêu 100 triệu bản album

Theo Kim Jin Woo, trưởng nhóm nghiên cứu của Gaon Chart, 42 triệu người đã mua album Kpop vào năm 2020. Đặc biệt, khoảng 43 triệu bản album đã được bán trong 9 tháng đầu tiên của năm, vượt qua tổng số của năm ngoái. Chuyên gia trong ngành giải trí cho rằng doanh số bán album tăng mạnh là do hạn chế của đại dịch, bên cạnh sự nổi tiếng toàn cầu của nhóm nhạc BTS.

"Người hâm mộ dường như đang tìm cách xoa dịu sự thất vọng khi không thể tham gia các buổi concert do Covid-19 bằng việc mua album. Ngoài ra, miếng bánh ở thị trường album trở nên lớn hơn nhờ sự phát triển của fandom nhạc Kpop ở nước ngoài", Kim Jin Woo cho biết trên The Korea Times.

Theo số liệu thống kê từ Cục Hải quan Hàn Quốc, xuất khẩu album Kpop đã tăng 119,9% lên 173,948 triệu USD trong 9 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái. Con số trên cho thấy mức độ phổ biến của album Kpop ở nước ngoài. Nhật Bản là nhà nhập khẩu lớn nhất.

Lisa hiện là ca sĩ nữ có thành tích bán album tốt nhất Kpop. Album Lalisa của cô đạt hơn 700.000 đơn đặt hàng. Ảnh: Getty Images.

Bài viết của The Korea Times chỉ ra khi doanh thu từ các buổi concert và sự kiện gặp gỡ người hâm mộ sụt giảm nghiêm trọng, các công ty Kpop đang phụ thuộc nhiều hơn vào doanh số bán album.

Theo hệ thống thông tin điện tử của Dịch vụ Giám sát Tài chính, doanh số bán album vật lý và kỹ thuật số chiếm 44,5% tổng doanh thu của SM trong nửa đầu năm nay, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu từ album của JYP cũng tăng lên 56,5%.

Một số người trong ngành dự báo doanh số bán album Kpop có thể đạt 100 triệu bản trong năm nay. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc Kpop có đạt được con số trên hay không còn phụ thuộc vào tình hình của đại dịch.

Tờ The Korea Times cho biết từ tháng 11, chính phủ Hàn Quốc quyết định điều chỉnh các quy định giãn cách và chuyển sang phương án “sống chung với Covid-19”, coi virus như một bệnh truyền nhiễm đường hô hấp, chẳng hạn cúm mùa. Trong tình huống đó, các đêm nhạc, sự kiện giải trí sẽ bắt đầu được tổ chức trở lại.

"Trước khi chuyển sang phương án sống chung với Covid-19, các buổi biểu diễn sẽ được lên kế hoạch để lần lượt diễn ra từ tháng 11. Trong tình hình đó, lượng tiêu thụ của fandom, vốn tập trung vào việc mua album, có thể bị phân tán", Kim nói.

"Tuy nhiên, sức hút của Kpop trên toàn cầu có khả năng mở rộng vô hạn. Do đó, ngay cả khi không thể đạt 100 triệu bản thì chúng ta có thể tăng dần doanh số bán album từng năm”, Kim Jin Woo nhận định.