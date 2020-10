400 người tìm kiếm 22 chiến sĩ Đoàn 337 bị vùi lấp

Chủ tịch Quảng Trị cho biết có 7 xe ủi thông tuyến, 5 xe tiếp cận hiện trường và khoảng 400 quân nhân, người dân đang tìm kiếm 22 chiến sĩ bị vùi lấp.

Trưa 18/10, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác đã làm việc với tỉnh Quảng Trị về giải pháp ứng phó với mưa lũ trên địa bàn, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn những người bị mất tích.

Báo cáo với Phó thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng cho biết có 45.000 hộ gia đình với 162.000 người dân Quảng Trị phải di dời khẩn cấp. Đây là nhiệm vụ cần ưu tiên.

Đoàn tìm kiếm 7 người gặp nạn

“Thời gian ngắn với lượng mưa lớn đã gây ra trận lũ lịch sử trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Trong hơn 10 ngày có 3 mốc lịch sử, tối qua là đỉnh lũ cao nhất từ trước đến nay”, ông Hưng thông tin.

Với sự vào cuộc của tất cả lực lượng từ quân đội, biên phòng, công an đến các lực lượng tại chỗ, Chủ tịch tỉnh Quảng Trị cho biết đến nay mưa lũ khiến 24 người chết, 34 người mất tích, 14 người bị thương.

“Thông tin mới nhất tại điểm sạt lở của Đơn vị Kinh tế Quốc phòng 337 thì có 27 chiến sĩ, trong đó 5 người cứu được an toàn, một số thi thể đã được tìm thấy, xác định được danh tính”, ông Hưng nói.

Nhiều địa bàn trên tỉnh Quảng Trị bị ngập lụt nghiêm trọng. Ảnh: Đoàn Bắc.

Ông cũng cung cấp thêm tình hình về đội tìm kiếm gồm 7 người ở Hướng Hóa gặp nạn do địa bàn bị sạt lở, chia cắt.

Trước đó, tối 17/10, nhận được tin báo có 7 người dân đi làm rẫy bị mất liên lạc, chính quyền xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa cử tổ cán bộ xã gồm 7 người đi tìm kiếm.

Trên đường đi, một thượng uý, công an viên trong tổ tìm kiếm cứu nạn tử vong, 2 người khác bị thương nặng gồm Chủ tịch UBND xã và Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Hướng Việt, 4 người khác vẫn đang mất tích.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở ở Đoàn 337. Ảnh: Lê Phung.

Theo Chủ tịch Quảng Trị, đến nay nhiều tuyến đường trên địa bàn bị sói lở, hư hỏng, đặc biệt là tuyến đường chính, vì vậy rất khó khăn cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

“Sáng nay sau khi nghe tin vụ sạt lở đất ở Đơn vị Kinh tế Quốc phòng 337, lãnh đạo tỉnh đã họp khẩn lúc 2h, quyết định cho lập Sở chỉ huy tiền phương để ứng phó sạt lở đất ở Hướng Hóa. Tất cả lực lượng đã tập trung gồm 7 xe ủi thông tuyến, 5 xe tiếp cận hiện trường và khoảng 400 quân nhân, người dân tìm kiếm ở điểm sạt lở của đơn vị 337”, ông Hưng thông tin.

Dù mưa ngớt nhưng do mưa lâu ngày, đất nhão, Chủ tịch Quảng Trị lưu ý nguy cơ sạt lở cao nên các lực lượng cứu nạn luôn phải chú ý an toàn. Theo ông, Quảng Trị thiệt hại khoảng 12.000 tỷ đồng do mưa lũ.

Nguy cơ sạt lở do nền đất

Báo cáo thêm vụ sạt lở đất khiến 22 chiến sĩ Đơn vị Kinh tế Quốc phòng 337 (thuộc Quân khu 4) bị vùi lấp ở Hướng Hóa, Phó tham mưu trưởng Quân Khu 4 Trần Khắc Bang cho biết Phó tư lệnh Hà Văn Tiến đã được cử vào hiện trường. Hiện trời mưa, sạt lở đất vẫn tiếp tục diễn ra. Khối lượng đất đá vùi lấp lên nhóm cán bộ, chiến sĩ gặp nạn là rất lớn.

“Tuyến đường từ ngã ba núi Khe Sanh vào đơn vị 337 bị cắt ngang bởi 5-6 khu vực sạt lở. Vì thế, các lực lượng Quân khu 4 phải tạm dừng ở khu vực núi Khe Sanh”, ông Bang cho biết. Theo ông, một số thi thể bị vùi lấp đã được đưa ra, còn lại vẫn đang mất tích.

Trong chiều nay, Quân khu 4 sẽ tập trung cao nhất để tìm những người còn lại. Phó tư lệnh Quân khu 4 đề nghị về chính quyền địa phương, huyện, tỉnh phối hợp thông tin, giúp đỡ chúng trong công tác này.

Mặt khác, ngay chiều nay sẽ lập sở chỉ huy tiền phương ở địa bàn của khu vực Khe Sanh.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu khẩn trương, quyết liệt tìm kiếm những người mất tích, cứu chữa người bị thương. Ảnh: Đoàn Bắc.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao và biểu dương các lực lượng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cùng các bộ ngành. Đồng thời, biểu dương các địa phương, đặc biệt là lãnh đạo Quảng Trị hết sức trách nhiệm, tập trung để thực hiện nhiệm vụ khó khăn, nặng nề này.

Hiện nay, do mưa rất lớn, lũ chồng lũ trong thời gian ngắn, Phó thủ tướng cảnh báo nguy cơ sạt lở nguy hiểm do nền đất yếu. Ông đề nghị một mặt tập trung ứng phó với thời tiết, mặt khác, khẩn trương, quyết liệt tìm kiếm những người mất tích, cứu chữa người bị thương.