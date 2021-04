4 vịnh biển hút khách cho chuyến vi vu hè

Hạ Long, Lan Hạ, Vĩnh Hy... là vịnh biển nổi tiếng, có sức hút đặc biệt với nhiều du khách. Đến đây, bạn sẽ được tận hưởng khoảng thời gian thư giãn hòa mình với thiên nhiên.

Nếu đang lên kế hoạch cho chuyến vi vu hè, bạn có thể lựa chọn 4 vịnh biển dưới đây. Với những đảo đá, hang động kỳ ảo không chỉ giúp bạn có những bức hình đẹp mà còn khám phá những bí ẩn phía sau.

Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh)

Trải rộng trên diện tích khoảng 1.553 km2 với 1.969 hòn đảo lớn nhỏ, vịnh Hạ Long là một trong những điểm đến nổi tiếng bậc nhất thế giới. Từ năm 2011, nơi đây đã được chọn là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới do New 7 Wonders công bố. Với vẻ đẹp kỳ vĩ, vịnh biển này còn nhiều lần được vinh danh ở những giải thưởng lớn do các báo, tạp chí du lịch danh tiếng của nước ngoài bình chọn.

Vẻ đẹp siêu thực của vịnh Hạ Long đến từ quá trình kiến tạo dài hơn 500 năm. Với hệ thống đảo đá nhấp nhô, dựng đứng cùng nhiều hang động tuyệt đẹp, nơi đây sẽ là điểm đến lý tưởng cho du khách.

Các trải nghiệm nên thử: Đi du thuyền trên vịnh để ngắm hoàng hôn, chèo thuyền kayak, khám phá vịnh bằng trực thăng, ghé thăm hệ thống hang động hùng vĩ như hang Sửng Sốt, Đầu Gỗ, Thiên Cung, trải nghiệm cuộc sống của người dân miền biển tại các làng chài.

Ảnh: Aimeimei58, girlaroundglobe.

Vịnh Lan Hạ (Hải Phòng)

Cách thành phố biển Hải Phòng chừng 30 km, vịnh Lan Hạ được biết đến là một trong những thiên đường biển còn ẩn mình. Lan Hạ rộng hơn 7.000 ha với khoảng 400 hòn đảo lớn nhỏ vây quanh thành hình cánh cung kỳ thú. Khác với vịnh Hạ Long, tất cả các đảo của Lan Hạ được phủ xanh bởi thảm thực vật.

Tháng 5/2020, nam tài tử Leonardo Dicaprio đã chia sẻ đoạn video quay vịnh Lan Hạ trên trang cá nhân thu hút sự chú ý. Nam diễn viên chia sẻ: "Đây là ngôi làng chài truyền thống ở vịnh Lan Hạ, Việt Nam. Ngôi làng nổi bật trên mặt nước xanh ngọc lục bảo và các vịnh đá vôi".

Các trải nghiệm nên thử: Chèo thuyền kayak, lặn biển, câu cá, cắm trại đêm, thưởng thức hải sản được đánh bắt trực tiếp tại các làng chài, tắm biển ở các bãi Áng Vẹm, bãi Cát Dứa, bãi Vạn Bội...

Ảnh: Saltinourhair, mailovesbeauty.

Vịnh Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế)

Được tổ chức Worldbays công nhận là vịnh biển đẹp nhất thế giới, Lăng Cô thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Với diện tích 42 km2, bãi biển dài hơn 10 km, cùng bờ cát trắng mịn, vịnh biển này từng được các vua chúa thời Nguyễn ví như "chốn bồng lai tiên cảnh" của dải đất miền Trung.

Nhìn từ trên cao, Lăng Cô như tấm lụa mềm vắt ngang giữa đại dương với bờ cát trắng trải dài. Vẻ đẹp giao hòa giữa núi rừng và trời biển của đầm Lập An, đảo ngọc Sơn Chà, đèo Hải Vân... quanh vịnh tạo nên vùng đất thu hút nhiều tín đồ xê dịch.

Các trải nghiệm nên thử: Tắm biển, cắm trại trên bãi biển, đi thuyền dọc kênh đào Laguna Lăng Cô, đón bình minh trên biển Cảnh Dương, câu cá ở đầm Lập An, ngắm hoàng hôn ở phá Tam Giang.

Ảnh: Mailinh29.

Vịnh Vĩnh Hy (Ninh Thuận)

Vịnh Vĩnh Hy mang nét hoang sơ, bốn bề được che chắn bởi những dãy núi đá. Nơi này cách thành phố Phan Rang khoảng 40 km về phía đông bắc. Với màu nước xanh trong cùng bờ cát dài, Vĩnh Hy là địa điểm lý tưởng để giải tỏa cơn nóng ngày hè.

Nơi đây cũng là chốn hấp dẫn để bạn chiêm ngưỡng khung cảnh hoàng hôn lãng mạn bậc nhất Ninh Thuận. Các dịch vụ lưu trú tại đây cũng khá phát triển từ bình dân đến sang chảnh.

Các trải nghiệm nên thử: Đón bình minh hay hoàng hôn trên vịnh, lặn ngắm san hô, đi tàu đáy kính tham quan vịnh, tham gia các trò chơi cảm giác mạnh trên mặt nước.