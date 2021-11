4 thủ thuật tâm lý giúp tăng doanh số bán hàng online

Bằng cách phân tích tâm lý người tiêu dùng, nhà bán hàng có thể áp dụng những phương thức kinh doanh hiệu quả nhằm tối ưu doanh thu và trải nghiệm mua sắm cho khách hàng.

Bốn mẹo tâm lý trong mua sắm dưới đây có thể giúp nhà bán hàng thúc đẩy người tiêu dùng thêm hàng vào giỏ, tăng thiện cảm và xây dựng hình ảnh thương hiệu uy tín, chất lượng.

Tâm lý học đám đông

Tâm lý đám đông là tình huống thường thấy khi người tiêu dùng mua sắm trực tuyến trên các nền tảng TMĐT. Trong đó, khi người dùng phân vân không biết lựa chọn sản phẩm nào, họ có xu hướng nghe theo lời khuyên của mọi người hoặc hành động theo số đông.

Sản phẩm được xếp hạng cao, số lượng bán lớn và nhiều đánh giá tích cực sẽ được người dùng ưu tiên lựa chọn. Ảnh chụp từ website Tiki.

Điều này lý giải việc khách hàng thường thích đọc bình luận, đánh giá sản phẩm của người mua trước, hay hỏi ý kiến người thân trước khi quyết định mua một món hàng nào đó.

Dù những đánh giá, nhận định này có thể chủ quan, xuất phát từ trải nghiệm của người được hỏi, nhưng người tiêu dùng thường có xu hướng nghe theo và hình thành quan điểm về sản phẩm dựa trên đánh giá này. Do đó, nhà bán hàng có thể khuyến khích người mua viết bình luận tích cực sau khi mua hàng, chia sẻ sản phẩm trên các cộng đồng, mạng xã hội… để thu hút lượng khách lớn ghé thăm gian hàng.

Tâm lý đáp trả

Chúng ta thường có xu hướng đáp trả lại những gì người khác tác động đến mình. Bên cạnh sản phẩm, người tiêu dùng còn mong muốn nhận lại sự quan tâm, tư vấn tận tình và trải nghiệm mua sắm tốt từ người bán. Do đó, nếu nắm bắt được tâm lý đáp trả của người tiêu dùng, bạn có thể tạo dựng được mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

Đây cũng là một trong những thủ thuật tâm lý được ứng dụng hiệu quả và phổ biến, góp phần tạo thiện cảm với doanh nghiệp, từ đó tăng doanh thu, có thêm khách hàng thân thiết.

Dịch vụ chu đáo giúp thương hiệu tạo được thiện cảm và sự tin tưởng với người tiêu dùng.

Để được khách hàng “đáp trả”, nhà bán hàng nên nghiên cứu để hoàn thiện quy trình và nâng cao trải nghiệm mua sắm của người dùng, từ khâu tìm hiểu đến khi nhận được hàng hóa và các dịch vụ hậu mãi. Những món quà cho đi miễn phí như tư vấn tận tình, lắng nghe khách hàng, một chiếc thiệp cám ơn vì đã tin tưởng hoặc quà tặng kèm, voucher cho lần mua sắm sau… sẽ là đòn bẩy để khách hàng đáp trả những gì người bán đã cho đi bằng những đơn hàng trong tương lai.

Tâm lý học về sự khan hiếm, cấp bách

Áp dụng tâm lý sợ bị bỏ lỡ, nhấn mạnh vào sự khan hiếm, cấp bách của hàng hóa là cách hiệu quả để nhà bán hàng thúc đẩy người mua nhanh chóng thanh toán đơn hàng. Bởi con người thường có mong muốn sở hữu những món hàng “số lượng có hạn”. Về mặt marketing, những sản phẩm khan hiếm sẽ có giá trị quảng cáo mạnh mẽ hơn so với giá trị thực tế. Đó cũng là lý do những sản phẩm được giới thiệu là “chỉ còn 50 chiếc cuối cùng”, “100 chiếc của đợt hàng cuối” sớm hết hàng hơn so với bình thường.

Bên cạnh đó, nhiều người có xu hướng cảm nhận giá trị cao hơn khi họ biết rằng sắp đến thời hạn cuối cùng của sự vật. Khi khách hàng cảm thấy thích thú với sản phẩm nhưng lại thiếu tính cấp bách, họ sẽ suy nghĩ thêm hoặc để lúc khác mua. Vậy nên, để khách hàng không trì hoãn, nhà kinh doanh online cần tác động một chút vào yếu tố cấp bách của hàng hóa như áp dụng flash sale, giảm giá có thời hạn cho sản phẩm…

Flash sale là cách áp dụng hiệu quả tâm lý cấp bách, thúc đẩy người mua nhanh chóng chốt đơn. Ảnh chụp từ website Tiki.

Tâm lý bán hàng với thương hiệu uy tín

Trong mua sắm, đám đông có xu hướng chú ý nhiều vào những điều tiêu cực, không đáng tin cậy. Do đó, nếu mất uy tín với khách hàng dù chỉ một lần, nhiều khả năng họ sẽ không bao giờ mua hàng nữa, thậm chí truyền tai nhau về trải nghiệm kém đó.

Ngược lại, nếu bạn xây dựng thương hiệu uy tín, khách hàng trung thành sẽ là những trợ thủ đắc lực quảng bá giúp bạn qua phương thức “word of mouth” (marketing truyền miệng).

Người tiêu dùng thích trải nghiệm mua sắm các thương hiệu uy tín.

Ai cũng thích mua sắm tại gian hàng uy tín với đội ngũ tư vấn, bán hàng tận tâm. Do đó, xây dựng thương hiệu chuyên nghiệp từ sản phẩm đến cung cách phục vụ, tư vấn là cách nhiều nhà bán hàng tạo dựng lòng tin. Nếu sản phẩm của bạn truyền tải những thông tin đúng sự thật, tinh tế, chỉn chu thì thương hiệu sẽ nhận được lòng tin và sự yêu thích khách hàng hơn.