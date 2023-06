4 nhà máy thủy điện ở miền Bắc vẫn phát điện cầm chừng

Tại miền Bắc, mực nước tại các hồ thủy điện đã vượt mực nước chết. Tuy nhiên có 4 nhà máy phát điện cầm chừng với lưu lượng, mực nước thấp.

Theo số liệu cập nhật sáng 20/6 của Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) cho thấy ngày 19/6, nhu cầu phụ tải và công suất đỉnh hệ thống đều tăng cao so với ngày trước đó. Cụ thể, phụ tải toàn hệ thống điện tăng so với ngày 18/6, đạt khoảng 809,5 triệu kWh.

Trong đó, miền Bắc ước khoảng 382,9 triệu kWh, miền Trung khoảng 77,6 triệu kWh, miền Nam khoảng 348,4 triệu kWh. Công suất đỉnh hệ thống điện quốc gia đạt đỉnh vào lúc 14h30 mức 39.504 MW.

Về thủy điện, trong ngày 19/6, tổng sản lượng huy động từ thủy điện đã tăng vọt đạt khoảng 170,5 triệu kWh (trong đó thủy điện miền Bắc huy động là 59,9 triệu kWh). Theo cập nhật mới nhất của Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp, ngày 20/6, lưu lượng về các hồ chứa thủy điện thấp, khu vực Bắc Bộ ổn định.

Lưu lượng, mực nước tại các hồ thủy điện thấp, dự báo lượng nước về các hồ trong thời gian tới chưa cao. Do đó, các nhà máy thủy điện khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chủ yếu điều tiết nước đảm bảo dòng chảy tối thiểu, phát điện cầm chừng để đảm bảo an toàn tổ máy khi vận hành, nâng cao mực nước phát điện.

Mực nước các hồ thủy điện miền Bắc đã vượt mực nước chết (hồ Thác Bà xấp xỉ mực nước chết). Vẫn còn 4 nhà máy thủy điện ở miền Bắc phát điện cầm chừng với lưu lượng, mực nước, công suất thấp: Sơn La, Huội Quảng, Bản Chát, Thác Bà.

Mực nước tại các hồ thủy điện tại miền Bắc đến ngày 20/6

(Số liệu: Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp) Hồ thủy điện Mực nước hồ/mực nước chết Lai Châu 280,68 m/265 m Sơn La 179,04 m/175 m Hòa Bình 102,67 m/80 m (yêu cầu mực nước tối thiểu là 81,9 m) Thác Bà 46,55 m/46 m (yêu cầu tối thiểu 46,5 m) Tuyên Quang 96,39 m/90 m (yêu cầu tối thiểu: 90,7 m) Bản Chát 438,23 m/431 m

Đối với nguồn nhiệt điện than miền Bắc, ngày hôm qua, tổng sản lượng huy động từ nhiệt điện than huy động 430,9 triệu kWh (miền Bắc 269,2 triệu kWh). Nguồn nhiên liệu than cho sản xuất được đảm bảo. Tuy nhiên sự cố các tổ máy vẫn còn diễn ra. Cụ thể, sự cố dài ngày khoảng 2.100 MW, sự số ngắn ngày 880 MW.

Hiện các nhà máy đang nỗ lực xử lý sự cố, dự kiến đến ngày 21/6, tổ máy S1 Nghi Sơn 1 và phần sự cố của tổ máy 1 nhiệt điện Mông Dương 1 sẽ hoà lưới trở lại. Ngày 23/6, tổ máy S1 nhiệt điện Thăng Long sẽ khắc phục xong.

Về nguồn điện tái tạo, tổng sản lượng huy động từ điện tái tạo trong ngày 17/6 là trên đạt 108,8 triệu kWh, trong đó điện gió huy động 19,5 triệu kWh, điện mặt trời huy động 51,1 MW.

Đối với các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp, tính đến hết ngày 19/6, có 55 dự án với tổng công suất 3.052 MW đã trình Bộ Công Thương, trong đó có 51 dự án đã ký hợp đồng mua bán điện tạm bổ sung. Có 10 nhà máy với tổng công suất 455 MW đã vận hành thương mại (COD), 4 nhà máy đang thí nghiệm và 12 nhà máy đang thí nghiệm xong chờ COD.