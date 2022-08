4 nhà hàng fine dining cho buổi hẹn hò ở TP.HCM

Nếu đang tìm kiếm một không gian sang trọng cho buổi tối cuối tuần, nhà hàng phong cách fine dining, hương vị món ăn ấn tượng là gợi ý phù hợp cho bạn.

Ảnh: Jay Wennington.

Ẩm thực vốn không đơn thuần dựa trên yếu tố vị giác mà là một trải nghiệm toàn diện được thưởng thức bằng nhiều giác quan.

4 nhà hàng trong bài viết đều có phong cách phục vụ được đánh giá chỉn chu, món ăn mang phong cách riêng, mới lạ cho thực khách trải nghiệm ẩm thực trọn vẹn.

The Monkey Gallery DINING

Địa chỉ: Đường Mạc Thị Bưởi, quận 1

Nhà hàng tọa lạc trên con đường Mạc Thị Bưởi, không có bảng tên, khó khăn cho thực khách lần đầu ghé dùng món. Địa chỉ hướng đến trải nghiệm ẩm thực mang tính nghệ thuật xen lẫn yếu tố cảm xúc.

Thực khách có thể lựa chọn giữa 2 thực đơn signature và set menu thay đổi theo từng mùa. Giữa tháng 7, nhà hàng ra mắt set menu gồm 13 món được chế biến chủ yếu từ rau, củ và trái cây.

Các món ăn được chế biến theo phong cách fusion và trình bày như tác phẩm nghệ thuật.

Không gian bếp mở, thực khách có thể chọn ngồi ở quầy bar hoặc khu vực bàn riêng tư bên cửa sổ nhìn xuống con đường Mạc Thị Bưởi.

Ảnh: The Monkey Gallery DINING.

Coco Saigon

Địa chỉ: Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3

Địa chỉ này được biết đến là tổ hợp dịch vụ ẩm thực hiện đại gồm nhà hàng fine dining, quán bar và biệt thự chuyên tổ chức các bữa tiệc cá nhân.

Nghệ thuật lên men được coi là giá trị cốt lõi của các món ăn tại đây. Các món nổi bật gồm trứng gà so Long An kết hợp giá, hẹ ủ muối xổi; dưa hấu Long An, mật men và nghêu Hà Tiên... Các món ăn được trau chuốt qua cách lựa chọn chất liệu bát đĩa, trình bày, khẩu phần.

Tùy nhu cầu, bạn có thể chọn bữa ăn fine dining với set menu 8-12 món, giá 1,7-2,5 triệu đồng, À la carte hoặc Whisky Bar (không gian dành cho tín đồ nhạc jazz và whisky), Gin Garden Bar (bar sân vườn, kết hợp món tapas đặc trưng của nhà hàng).

Nhà hàng khá rộng rãi với không gian trong nhà và ngoài trời.

Ảnh: Coco Saigon.

Nén Light Restaurant

Địa chỉ: Trần Đình Xu, quận 1

Nén Light là nhà hàng fine dining chuyên phục món theo phong cách kể chuyện. Tại đây, đầu bếp tập trung khai thác nguyên liệu và nâng tầm ẩm thực Việt.

Có 2 kiểu phục vụ thực đơn là À la carte và tasting menu.

Cụ thể, tasting menu là hành trình thưởng thức 7-9 món, giá 2-2,5 triệu đồng. Bánh choux tôm hùm, cuộn rong biển và tartlet bò hầm mít; tôm sú tươi ngâm trong dầu tỏi; mousse phô mai, muối hoa giấy; há cảo hải sản và cream cháy, súp laksa... là những món có trong thực đơn này.

À la carte với giá các món dao động 250.000-490.000 đồng, sử dụng nguyên liệu địa phương, áp dụng phương pháp nấu ăn mới mẻ.

Không gian nhà hàng khá nhỏ, bài trí tối giản, ánh sáng dịu mắt, phù hợp cho các cuộc hò hẹn.

Ảnh: Nén Light Restaurant.

Nous

Địa chỉ: Lý Tự Trọng, quận 1

Nous là nhà hàng capsule mang phong cách ấm cúng. Bên trong chỉ sắp xếp đủ chỗ cho 8 vị khách.

Thực đơn theo dạng tasting menu với 7 món, giá từ 1,7 triệu đồng. Trong thực đơn này, có thể kể đến một số món như Off - White Tartare, Mekong Sammi Soup, No Longer the Sidekick... sử dụng nguyên liệu từ Việt Nam, cách chế biến và kiểu trình bày lạ mắt.

Không gian bếp mở, thực khách có thể quan sát đầu bếp thực hiện các khâu chế biến, xử lý nguyên liệu từng món ăn.