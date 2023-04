4 môn thể thao cho người trẻ TP.HCM dịp 30/4

Thị trường du lịch sôi nổi dịp lễ, người người, nhà nhà đổ xô đi du lịch nghỉ dưỡng. Nếu bạn không thích chen chân chỗ đông người, hãy cân nhắc 4 bộ môn thể thao dưới đây.

Người chơi bắn cung cần có chút thể lực. Ảnh: Duy Hiệu.

Không phải ai cũng tìm kiếm được niềm vui từ việc chạy trốn khỏi thành phố dịp đại lễ. Du lịch tại địa điểm mới là một loại trải nghiệm thú vị. Nhưng tìm kiếm niềm vui ở nhà, hay loanh quanh thành phố chưa hẳn đã nhàm chán.

Nếu bạn không hứng thú với cuộc đua săn vé giá rẻ, hay đã quá chán cảnh chen chúc đợi đến lượt chụp ảnh. 4 bộ môn thể thao sau có thể mang đến trải nghiệm độc đáo mà không cần phải đi đâu xa.

Bắn súng

Địa chỉ: Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh

Thời gian mở cửa: 9-21h

Ngày nghỉ lễ là cơ hội hiếm hoi để người trẻ thỏa sức trải nghiệm, xả stress sau bao ngày “đầu tắt mặt tối” vì công việc. Bạn có thể cân nhắc lựa chọn hóa thân thành “xạ thủ” với bộ môn bắn súng tại Saigon Sniper.

Saigon Sniper là một câu lạc bộ bắn súng được thành lập từ năm 2014 với chi nhánh đầu tiên tại quận 1. Phòng tập bắn có không gian rộng rãi, có nhiều khu bắn và dụng cụ cần thiết cho người chơi. Ngoài khu bắn súng, khu vực sảnh được trang bị bàn ghế để người chơi nghỉ ngơi hay trò chuyện với bạn bè trong lúc đợi tới lượt.

Không gian hiện đại làm tăng độ cá tính cho người trẻ khi check-in tại đây. Ảnh: Saigon Sniper.

Tuy nơi này là câu lạc bộ bắn súng, người chưa có kinh nghiệm vẫn có thể đến trải nghiệm dưới sự hướng dẫn của nhân viên. Mức giá đa dạng 35.000-600.000 đồng tùy theo số lượng đạn, phù hợp cho nhiều đối tượng.

Lê Minh Tiến (21 tuổi, TP Thủ Đức) đã sử dụng dịch vụ của Saigon Sniper vào tháng 12/2022, cho biết trải nghiệm tại cơ sở quận 1 khá ổn, mức giá phải chăng. Bộ môn này thích hợp để đi cùng bạn bè. Tuy nhiên nếu đi theo nhóm người chơi cần đặt lịch trước vì cuối tuần tại đây đông hơn ngày thường.

“Đợt đó tôi đi cùng với bạn nên chơi khá vui. Nhân viên tận tình hướng dẫn cách bắn, quy tắc an toàn khi chơi. Tôi sử dụng gói 35.000 đồng/10 viên đạn, mức giá này hợp lý cho người mới như tôi”, Tiến nói với Zing.

Khác với ý kiến của Minh Tiến, Nguyễn Võ Kiều Oanh (24 tuổi, Tân Bình) chia sẻ các bạn nữ có lực tay yếu nên cân nhắc bộ môn này vì trọng lượng khẩu súng nặng, gây cảm giác tê và nhức mỏi tay khi cầm súng lâu.

Bắn cung

Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1

Thời gian mở cửa: 9-21h

Nằm trong khuôn viên của Cung Văn hóa Lao động TP.HCM, Galaxy Archery là điểm đến phù hợp cho người trẻ chưa từng thử qua bắn cung. Câu lạc bộ ngoài trời nên không gian thoáng đãng, có sức chứa cho người chơi đi theo nhóm.

Với người mới, bộ môn này không đòi hỏi quá nhiều thời gian, chỉ mất 15 phút làm quen với các thao tác cơ bản như cầm cung, tháo và bung dây cung,... Tuy nhiên, người chơi cần có một chút thể lực để điều khiển cung và dây cung.

Người chơi được trang bị dụng cụ khi tham gia bộ môn này. Ảnh: Duy Hiệu.

Chia sẻ về trải nghiệm bắn cung tại Galaxy Archery, Nguyễn Quốc An (27 tuổi, Gò Vấp) cho biết câu lạc bộ trang bị dụng cụ hiện đại, có kèm đồ bảo hộ cho người chơi. Mức giá 80.000 đồng/giờ là hợp lý so với chất lượng dịch vụ tại đây.

“Hầu như ít người biết đến bộ môn này nên nhân viên hướng dẫn tận tình. Theo tôi, bộ môn này thích hợp nhất là nên trải nghiệm theo nhóm để so tài với nhau, đi một mình sẽ chán”, người trẻ này chia sẻ.

Là một người yêu thích bộ môn bắn cung và có ý định học nghiêm túc, Nguyễn Minh Kha (28 tuổi, quận 9) đã từng trải nghiệm bắn cung tại Galaxy Archery, cho biết câu lạc bộ chỉ là nơi vui chơi giải trí đơn thuần. Trong trường hợp người chơi có đam mê thực sự nên cân nhắc kỹ lưỡng.

“Tôi có cảm giác nhân viên chăm chỉ chụp ảnh cho khách sao cho đẹp hơn thay vì tập trung chỉnh sửa tư thế cầm cung, dáng đứng. Nếu người chơi có nhu cầu giải trí ngắn hạn hoặc chụp ảnh ‘sống ảo’ có thể lựa chọn câu lạc bộ này”, Minh Kha bày tỏ.

Đua xe Go-Kart

Địa chỉ: Đại lộ Bình Dương, Bình Dương

Thời gian mở cửa: 8-17h

Được ví như một “tiểu F1”, đua xe Go-Kart phù hợp với người trẻ đam mê bứt tốc, tận hưởng đường đua với những pha ôm cua điệu nghệ.

Đường đua tại Trường Đua xe Đại Nam được trải một lớp nhựa polymer theo công nghệ Pháp, giúp mặt đường thoát nước nhanh khi trời mưa, có độ chống trơn trượt cao, tăng độ an toàn cho các tay đua.

Đường đua dài, rộng rãi. Người chơi được trang bị đồ bảo hộ. Ảnh: Võ Hữu Thắng, FRV.

Mức giá trải nghiệm xe Go-Kart là 650.000 đồng/lượt/10 phút. Bộ môn này khá thú vị nhưng chưa phổ biến với đại đa số người Việt một phần vì mức giá còn khó tiếp cận.

Đường đua tại đây được thiết kế hiện đại, rộng rãi, có sức chứa cho khách muốn trải nghiệm dịch vụ theo nhóm 10 người. Tuy nhiên, chất lượng nhà vệ sinh chưa được đảm bảo, ảnh hưởng đến trải nghiệm người chơi.

Võ Hữu Thắng (25 tuổi, Nghệ An), khách tại trường đua, bày tỏ với Zing: “Trường đua cần cải thiện khu vực nhà vệ sinh, cải tạo và dọn dẹp sạch sẽ phục vụ khách”.

Chèo SUP

Địa chỉ: Bình Quới, Bình Thạnh

Thời gian mở cửa: 6h30-9h30, 15-18h

Không giống với trải nghiệm có tính thử thách cao như đua xe Go-Kart, chèo SUP thiên về hoạt động trải nghiệm và tận hưởng, mang lại người chơi cảm giác thư giãn, yên bình trên dòng sông Sài Gòn.

Người chơi vừa chèo SUP vừa ngắm hoàng hôn cực "chill". Ảnh: What SUP.

Trương Quỳnh Hương (27 tuổi, Bình Thạnh) cho biết những người mới trải nghiệm bộ môn này sẽ gặp khó khăn trong việc giữ thăng bằng. Sau 15-20 phút, người chơi có thể thả mình trên mặt sông, ngắm hoàng hôn cực kỳ lãng mạn.

“Tôi nghĩ chèo SUP thích hợp với các cặp đôi hơn là trải nghiệm một mình. Hai người cùng tập chèo, cùng ngắm hoàng hôn, cùng nhau chụp ảnh, tình cảm càng gắn kết hơn”, Quỳnh Hương cho hay.

Mức giá trải nghiệm chèo SUP tại What SUP Sài Gòn là 390.000 đồng/người, kèm một phần nước uống. Bạn trẻ này cho biết thêm mức giá này là hợp lý so với dịch vụ được trải nghiệm. Mỗi người đều có nhân viên hỗ trợ, theo sát đảm bảo an toàn, trang thiết bị mới và đầy đủ.