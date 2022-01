4 lý do Ocean Residence thành chốn an cư, đầu tư hấp dẫn

Với nhiều lợi thế tiện ích lẫn quy mô, phân khu Ocean Residence tại NovaWorld Phan Thiet có thể thỏa mãn xu hướng an cư và đầu tư, nhất là trong bối cảnh bình thường mới.

Nằm trong lòng siêu đô thị biển, sở hữu mô hình semi compound độc đáo, đề cao sự riêng tư nhưng vẫn đảm bảo kết nối thuận tiện, phong cách “shopping in the park” mới lạ… là những ưu điểm giúp phân khu Ocean Residence trở thành lựa chọn sáng giá đối với những người “bỏ phố về biển” và nhà đầu tư khai thác kinh doanh, nơi an cư của gia đình đa thế hệ hay “bến đỗ” cho cộng đồng chuyên gia trong nước lẫn quốc tế.

Bắt nhịp xu hướng “bỏ phố về biển”

Theo kết quả nghiên cứu khoa học được đăng tải trên Viện Sức khỏe Toàn cầu Barcelona, không gian sông nước và biển có khả năng tác động tích cực đến hoạt động thể chất lẫn sức khỏe tinh thần của con người, giảm nguy cơ trầm cảm, lo lắng. Điều này góp phần gia tăng sức hấp dẫn của mô hình second home ven biển thời gian vừa qua.

Toạ lạc giữa siêu đô thị biển NovaWorld Phan Thiet, phân khu Ocean Residence nổi bật với quy mô hơn 57 ha, nằm trên cao độ lý tưởng 60-80 m so với mực nước biển. Hòa chung xu hướng “bỏ phố về biển”, nơi đây được đánh giá là sự lựa chọn phù hợp, đa lợi ích, không chỉ giúp cư dân an tâm hưởng thụ cuộc sống mà còn là tài sản tích lũy xứng đáng để dành cho tương lai.

Không chỉ thoả lòng mong ước “bỏ phố về biển”, cư dân Ocean Residence còn dễ dàng kết nối với các đô thị trung tâm lớn như TP.HCM (chỉ mất 1 giờ 40 phút di chuyển qua cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết), hay sử dụng sân bay Phan Thiết rút ngắn thời gian đi lại tới các điểm đến du lịch nổi bật khác như TP Phan Thiết, Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu…

Ocean Residence dành phần lớn diện tích cho mảng xanh cùng nhiều tiện ích sinh thái. Ảnh phối cảnh.

Là nhà đầu tư bất động sản dày dạn kinh nghiệm, Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008 Phan Thị Ngọc Diễm sớm sở hữu sản phẩm nhà phố biển tại Ocean Residence. Cô cho biết: “Tôi tâm đắc với phân khu Ocean Residence vì có thể dùng cho thuê dài hạn, nhất là đón đầu được nhóm khách Việt Kiều, khách Nga có nhu cầu nghỉ dưỡng từ 3 đến 6 tháng, thậm chí là nhóm khách địa phương lân cận. Xét trên tiêu chí về chi phí đầu tư, chính sách ưu đãi hay khả năng phát triển, tôi đánh giá Ocean Residence là điểm sáng ngay lúc này”.

Ngọc Diễm tham quan Novaland Gallery.

Tổ ấm phù hợp cho gia đình đa thế hệ

Ông David Forbes - Chủ tịch Văn phòng tư nhân Savills - nhận định: “Trong bối cảnh dịch bệnh, nhiều người tìm kiếm những địa điểm phù hợp với gia đình đa thế hệ, nơi đáp ứng nhu cầu của cả ông bà, cha mẹ lẫn con nhỏ, cảm thấy an toàn và giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh".

Được phát triển theo mô hình nhà ở phong cách semi compound hiện đại, giàu tính kết nối, mỗi tổ ấm tại Ocean Residence sở hữu trọn vẹn công năng để tạo nên không gian sống chuẩn cho đại gia đình với phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, không gian sinh hoạt chung, sân vườn trước và sau nhà rộng rãi, ngập tràn mảng xanh, liền kề chuỗi tiện ích nội - ngoại khu đủ đầy.

Trong đó, chuỗi tiện ích nội khu tại Ocean Residence được phát triển đồng bộ gồm: Trường học, tuyến phố thương mại, quảng trường văn hoá trung tâm, đường xuyên tâm 6 làn xe, hệ thống clubhouse và hồ cảnh quan tọa lạc tại 4 tâm điểm chính, công viên nội khu cùng các dải vành đai xanh bao quát từ ngoài vào trong. Cư dân chỉ cần vài phút di chuyển bằng xe đạp hay dạo bộ để tiếp cận hệ thống dịch vụ nội khu, trải nghiệm chuỗi tiện ích đẳng cấp quốc tế tại NovaWorld Phan Thiet.

Các dãy nhà tại Ocean Residence được thiết kế liền kề, đan xen hệ cảnh quan và tiện ích hiện đại. Ảnh phối cảnh.

Bất động sản có giá trị đầu tư đa năng

Không chỉ thỏa mãn nhu cầu mua để ở - nghỉ dưỡng của đại gia đình, phân khu Ocean Residence với quy hoạch bài bản còn được xem là lựa chọn sáng giá phục vụ mục đích khai thác kinh doanh. Trong đó, dòng sản phẩm shophouse hai mặt tiền tạo nên sức hấp dẫn khác biệt khi hưởng lợi từ trục đường xuyên tâm qua phân khu, có lộ giới 24 m kết nối toàn dự án cùng tầm nhìn toàn cảnh ra sân golf PGA Ocean 18 hố đẳng cấp.

Các dãy shophouse biển hai mặt tiền không chỉ có kiến trúc ấn tượng, vị trí dễ dàng tiếp cận khách hàng, mà còn hài hoà với mảng xanh rộng lớn, mang tới phong cách “shopping in the park” mới lạ, kích thích mua sắm tiêu dùng, gia tăng hiệu quả khai thác kinh doanh, đầu tư, thương mại và lưu trú khách sạn.

Cư dân Ocean Residence có thể trải nghiệm phong cách “shopping in the park” mới lạ được ưa chuộng trên thế giới. Ảnh phối cảnh.

Điểm đến xứng tầm cho cộng đồng chuyên gia

Cũng theo Savills, Việt Nam là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn sở hữu second home với kết nối trong nước và quốc tế ngày càng đa dạng, chính sách thị thực thông thoáng, cơ sở hạ tầng hoàn thiện nhanh chóng, đặc biệt tại các điểm du lịch, trung tâm kinh tế.

Đây là lý do ngày càng nhiều chuyên gia nước ngoài hay Việt kiều lựa chọn Việt Nam làm điểm đến sinh sống, làm việc lâu dài. Họ có thể tìm thấy câu trả lời cho bài toán an cư tại siêu đô thị biển NovaWorld Phan Thiet với quy hoạch và phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế, nhưng vẫn đảm bảo hài hòa với thiên nhiên cùng địa thế tự nhiên ở Phan Thiết.

Trong lòng dự án, hệ sinh thái hàng trăm tiện ích đẳng cấp quốc tế tạo nên chuỗi trải nghiệm sống khác biệt cho Ocean Residence như cụm sân golf PGA độc quyền 36 hố, quảng trường xã hội trí tuệ nhân tạo (AIWS), công viên giải trí chủ đề 25 ha, công viên biển 16 ha, trung tâm Sport Complex, khu vui chơi trong nhà F.E.C, trung tâm mua sắm, cụm khách sạn nổi tiếng hay các tuyến phố thương mại mặt biển sầm uất…

Chuỗi tiện ích nội ngoại khu đẳng cấp quốc tế phục vụ tối ưu nhu cầu sinh hoạt của cư dân. Ảnh phối cảnh.