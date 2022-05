4 học sinh tham gia vụ cướp xe máy ở Hà Nội

Nhóm thanh thiếu niên phóng xe máy truy đuổi người đi đường. Họ ném vỏ chai bia khiến các nạn nhân phải vứt xe bỏ chạy.

Chiều 31/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội cho biết đã bàn giao 8 thanh, thiếu niên tuổi từ 13 đến 18 cho Công an quận Hai Bà Trưng xem xét xử lý do liên quan vụ cướp xe máy.

Tang vật một vụ cướp được Phòng Cảnh sát hình sự khám phá. Ảnh: N.H.

Trong số những người liên quan, Đỗ Gia Khánh, Vũ Đức Anh, Hà Tuấn Nghĩa và Lê Phan Thành Công là học sinh. Nguyễn Tùng Anh, Nguyễn Minh Phương là lao động tự do, còn L.H.K. (sinh ngày 12/1/2009, ở quận Đống Đa) dưới 14 tuổi nên không đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Theo điều tra, rạng sáng 26/5, sau khi ăn uống, Đỗ Gia Khánh rủ 7 người còn lại đi cướp xe máy. Họ đi trên 3 xe máy, dùng vỏ chai bia làm hung khí rồi lượn lờ dọc đường đê Nguyễn Khoái, quận Hai Bà Trưng.

Thấy anh Tú đi xe tay ga Vision chở bạn, nhóm cướp đuổi theo, ném vỏ chai bia. Đến đường Kim Ngưu, anh Tú gặp tai nạn nên ngã ra đường. Lúc này, nhóm của Khánh tiếp tục ném vỏ chai bia khiến các nạn nhân phải bỏ lại phương tiện.

Sau khi lấy chiếc xe, nhóm cướp tháo biển kiểm soát cất vào cốp rồi mang đi cất giấu. Ngày 29/5, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng đã lần ra tung tích và bắt giữ nhóm cướp.