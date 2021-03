4 giờ chèo SUP, thử khả năng chống nước, zoom quang của Galaxy A72

Tôi khá tự tin khi mang theo chiếc Galaxy A72 để ghi lại những hình ảnh thú vị trong chuyến dã ngoại, trải nghiệm chèo thuyền SUP (stand up paddle) của mình. Những chiếc SUP nhiều màu sắc xếp đều trên nền cỏ xanh, phía sau là toà nhà Chloe Gallery theo phong cách cổ điển. Bức ảnh được chụp bằng góc siêu rộng lên màu sắc đẹp, thể hiện được toàn cảnh buổi chiều, thu nhiều chi tiết vào trong một cú bấm máy.