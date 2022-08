4 đội góp mặt ở play-off VBA 2022

Theo thể thức của VBA play-off 2022, Saigon Heat (hạng nhất) gặp Hochiminh City Wings (hạng 4) và Hanoi Buffaloes (hạng 2) gặp Nhatrang Dolphins (hạng 3). Các đội sẽ chơi theo thể thức best of three (đấu 3 trận, thắng 2). Hai đội giành chiến thắng sẽ vào chơi chung kết theo thể thức best of five (đấu 5 trận, thắng 3). Đội có vị trí cao hơn sau giai đoạn regular season sẽ được chơi trên sân nhà nhiều hơn.