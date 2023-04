4 điểm du lịch gần Hà Nội dịp 30/4

Khi giá vé máy bay tăng cao do nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ dài ngày 30/4, lựa chọn các điểm đến gần Hà Nội với chi phí phải chăng đang được du khách cân nhắc.

Trải nghiệm du thuyền trên vịnh Lan Hạ. Ảnh: Hoàng Hiệp.

Với số ngày nghỉ lễ dài, dịp nghỉ lễ 30/4 sắp tới là thời gian phù hợp để lên kế hoạch du lịch cùng gia đình hay bạn bè. Bởi vậy, nhu cầu du lịch trong dịp này rất lớn, dẫn đến giá vé máy bay cũng như các dịch vụ đi kèm tăng cao. Nhiều người đang tìm đến các địa điểm du lịch gần Hà Nội có thể di chuyển bằng đường bộ để tiết kiệm chi phí. Dưới đây là một số gợi ý để có khoảng thời gian du lịch thoải mái và tiết kiệm gần Hà Nội.

Tràng An - Ninh Bình

Với vẻ đẹp huyền ảo và các giá trị văn hóa lâu đời, danh thắng Tràng An - quần thể danh thắng gồm các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới do UNESCO công nhận ở Ninh Bình - luôn là điểm đến hấp dẫn và thu hút du khách hàng đầu tại miền Bắc. Cách Hà Nội chỉ 100 km với khoảng 2 giờ đi xe, Tràng An là lựa chọn phù hợp cho kỳ nghỉ lễ dài ngày.

Khi đến Tràng An, du khách có thể trải nghiệm đa dạng các dịch vụ và hình thức du lịch. Nổi bật nhất có thể kể đến các tuyến thuyền tại Tràng An, đưa du khách tiến vào hành trình khám phá thiên nhiên hùng vĩ và nên thơ của vùng đất cố đô, hay ghé thăm chùa Bái Đính - quần thể chùa có kiến trúc ấn tượng. Cố đô Hoa Lư hay Hang Múa cũng là điểm đến không thể bỏ lỡ, để du khách tìm hiểu và chiêm ngưỡng công trình kiến trúc với giá trị văn hóa lâu đời của đất nước.

Quần thể danh thắng Tràng An với những điểm đến mang đậm giá trị văn hóa và vẻ đẹp nên thơ. Ảnh: Phùng Huy.

Ẩm thực Tràng An rất phong phú và đa dạng, với nhiều đặc sản để du khách thưởng thức. Thịt dê núi Ninh Bình được coi là đặc sản nổi tiếng nhất nên thử, với món ăn được chế biến theo nhiều cách khác nhau như dê nướng, dê xào lăn, lẩu dê... Ngoài ra, cơm cháy Ninh Bình cũng là đặc sản nổi tiếng, du khách có thể mua để thưởng thức hoặc đem về làm quà.

Du khách có thể di chuyển tới Tràng An rất dễ dàng bằng phương tiện cá nhân hoặc tàu hỏa, xe khách, xe limousine qua cao tốc Hà Nội - Ninh Bình. Tổng thời gian di chuyển chỉ khoảng 1,5 tiếng nếu đi ôtô và 2 tiếng nếu đi xe máy.

Vịnh Lan Hạ - Hải Phòng

Vịnh Lan Hạ nằm ở phía đông đảo Cát Bà và sát kề vịnh Hạ Long ở phía nam với diện tích hơn 7.000 ha, là một quần đảo khá hoang sơ với khoảng 400 hòn đảo lớn nhỏ. Được đánh giá là một trong những vịnh biển đẹp nhất Việt Nam, lại không quá đông du khách như vịnh Hạ Long, vịnh Lan Hạ là địa điểm phù hợp cho chuyến du lịch ngắn ngày dịp lễ sắp tới.

Không chỉ được ưu ái với vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ, khí hậu tại vịnh Lan Hạ cũng rất ôn hòa, đặc biệt trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 6, nắng nhẹ không quá gắt, biển êm dịu không có sóng lớn, trời nhiều gió và trong xanh, thích hợp để trải nghiệm các hoạt động tham quan và vui chơi trên biển.

Vẻ đẹp hoang sơ và kì vĩ của vịnh Lan Hạ. Ảnh: @archive.ain.

Khi ghé thăm vịnh biển nổi tiếng này, du khách có thể chiêm ngưỡng nhiều điểm tham quan đẹp và thu hút như chợ nổi vịnh Lan Hạ, làng chài Cửa Vạn, tới đảo Khỉ với 20 cá thể khỉ đang được bảo vệ tại Vườn quốc Gia Cát Bà, ghé đảo Nam Cát để tận hưởng thiên nhiên hoang sơ và nước biển trong vắt hay ghé Hòn Ba Trái Đào trước khi thủy triều dâng để đắm mình trong làn nước mát trong với bãi cát trắng mịn.

Ngoài ra, du khách cũng có thể trải nghiệm rất nhiều hoạt động giải trí khác, từ nhẹ nhàng cho tới mạo hiểm, như chèo thuyền kayak khám phá Hang Tối - Hang Sáng, lặn biển ngắm san hô, hay leo núi mạo hiểm tại nhiều điểm leo núi trên các đảo thuộc vịnh Lan Hạ, trên đất liền và xung quanh đảo Cát Bà.

Du khách có thể lưu trú trên đảo Cát Bà để có nhiều lựa chọn khách sạn và khu nghỉ dưỡng tiện nghi hơn, hoặc lưu trú tại các resort, bungalow, homestay trên bè nổi ngoài vịnh Lan Hạ để tận hưởng trọn vẹn nhất thiên nhiên và khí hậu nơi đây. Đặc biệt, du khách được khuyến khích nên nghỉ dưỡng tại các du thuyền trên vịnh, để có được trải nghiệm lưu trú chân thật và đáng nhớ nhất.

Để đến vịnh Lan Hạ, du khách cần di chuyển từ Hà Nội tới Hải Phòng, và từ Hải Phòng lựa chọn đi tàu trực tiếp qua đường biển từ bến Bính ra Cát Bà, hoặc hoặc tàu cao tốc đi đường sông để tránh say sóng, với điểm cuối là bến Cái Viềng và lên xe buýt của hãng tàu để tới trung tâm đảo Cát Bà. Từ Cát Bà, du khách sẽ mua vé tham quan vịnh Lan Hạ tại bến Bèo, sau đó thuê tàu ra các điểm tham quan mình lựa chọn, hoặc thuê xuồng máy để di chuyển quanh khu vực tham quan gần bờ.

Bãi Đông - Thanh Hóa

Cách Hà Nội 200 km về phía Nam với 4 tiếng di chuyển bằng đường bộ, Bãi Đông thuộc huyện Nghi Sơn là điểm đến mới nổi thời gian gần đây tại Thanh Hóa. Bãi biển tại đây trong xanh, lại vắng người do chưa được nhiều khách du lịch biết đến, xứng đáng là nơi để ghé thăm và thư giãn mà không quá xô bồ.

Tại đây, du khách có thể trải nghiệm một số dịch vụ giải trí như chèo thuyền sup, lặn ngắm san hô, trải nghiệm một ngày ở làng chài khi đi câu cá, câu mực, bắt ốc... Do cơ sở lưu trú còn hạn chế, du khách nên trải nghiệm Bãi Đông theo tour để có được quãng thời gian du lịch thoải mái nhất. Các phương tiện di chuyển tại Bãi Đông rất đa dạng, có taxi, xe điện, du khách cũng có thể thuê xe máy với giá 100.000-200.000 đồng để thuận tiện tham quan.

Bãi biển xanh với vẻ đẹp tự nhiên của Bãi Đông. Ảnh: @hlan_day.

Khi đến Bãi Đông, du khách cũng có thể đi tàu qua ghé thăm đảo Bung - một hòn đảo mới đưa vào khai thác du lịch tại Nghi Sơn - được ví như “Phú Quốc của Thanh Hóa”. Do chỉ mới được khai thác du lịch thời gian gần đây, đảo Bung vẫn còn giữ được nét hoang sơ và vẻ đẹp tự nhiên vốn có.

Để di chuyển từ Hà Nội tới Bãi Đông, du khách có thể đi xe khách giường nằm hoặc xe limosine. Tổng quãng đường di chuyển kéo dài khoảng 4 tiếng. Nếu di chuyển bằng xe cá nhân, du khách sẽ đi theo hướng cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, qua quốc lộ 1 tới Thanh Hóa và đến biển Bãi Đông thuộc huyện Nghi Sơn.

Thung Nai - Hòa Bình

Nếu đang tìm kiếm một trải nghiệm du lịch độc đáo và dân dã, thì Thung Nai thuộc huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình sẽ là lựa chọn hợp lý cho kỳ nghỉ lễ này. Cách Hà Nội chỉ 100 km, nằm ngay giữa lòng hồ sông Đà với vẻ đẹp nên thơ cùng với nét văn hóa độc đáo và đậm đà bản sắc của dân tộc Mường, đây là một điểm đến hấp dẫn đối với du khách cho kỳ nghỉ 30/4.

Có khá nhiều dịch vụ giải trí và du lịch để du khách khám phá khi đến Thung Nai. Hoạt động được nhiều khách du lịch ưa thích và trải nghiệm nhất chính là tắm hồ, hay chèo thuyền trên lòng hồ sông Đà. Nước hồ trong, mát lạnh, mặt hồ yên ả, rất phù hợp để du khách thoải mái bơi lội, đặc biệt trong tiết trời nóng bức của miền Bắc những ngày hè. Du khách cũng có thể thưởng ngoạn cảnh sắc sông Đà với nhiều tàu phục vụ chở khách du lịch tham quan lòng hồ.

Trải nghiệm thiên nhiên hùng vĩ và nét đẹp văn hóa đặc sắc tại Thung Nai. Ảnh: @nguyen_thu1011, @camille_bercaru.

Nếu ưa thích trải nghiệm du lịch văn hóa cộng đồng, du khách có thể lưu trú tại bản Giang Mỗ - bản của người dân tộc Mường - nằm khép mình trong thung lũng dưới chân núi Mỗ. Nếp sinh hoạt đậm đà bản sắc cùng lối kiến trúc nhà sàn lưu giữ nhiều dấu ấn của nếp nhà Mường cổ trước đây sẽ đem lại cho du khách trải nghiệm văn hóa chân thực nhất. Ngoài ra, còn nhiều những địa điểm tham quan khác để du khách tham khảo như động Thác Bờ, chợ nổi Thác Bờ, suối Trạch hay bản Ngòi Hoa.

Khi du lịch tại Thung Nai, thưởng thức ẩm thực vùng núi là điều không thể bỏ lỡ. Các đặc sản nên thử khi ghé Thung Nai có thể kể đến các món ăn chế biến từ lợn Mường, đặc biệt là món thịt lợn Mường nướng mật bày trên lá chuối, gà chạy bộ Thung Nai nướng, cá sông Đà nướng, măng luộc, cơm gạo nương, rượu táo mèo, rau rừng đồ chấm lòng cá... Đồ ăn thức uống tại đây mang âm hưởng núi rừng Tây Bắc, thơm ngon và đậm đà, rất đáng để trải nghiệm.

Di chuyển: Du khách có thể di chuyển bằng phương tiện cá nhân hoặc xe khách, xe limousine từ Hà Nội theo tuyến đường Đại lộ Thăng Long - Hòa Lạc - Hòa Bình, rồi từ trung tâm thành phố Hòa Bình di chuyển thêm khoảng 20 km để tới cảng Thung Nai.