4 công an Hà Nội thuộc diện F1

Công an Hà Nội ghi nhận 3 cán bộ trở thành F1 sau khi đi làm án ở Quảng Ninh. Ngoài ra, một cảnh sát làm nhiệm vụ tại Nội Bài cũng đã tiếp xúc với người mắc Covid-19.

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Hà Nội diễn ra chiều 28/1, đại tá Trần Ngọc Dương - Phó giám đốc Công an Hà Nội - cho biết sau khi tình hình dịch bệnh phức tạp trở lại, dù đang bảo vệ Đại hội Đảng XIII, Hà Nội vẫn đủ lực lượng công an để tham gia phòng, chống dịch.

"Khi cần khoanh vùng, chúng tôi sẽ bố trí đủ lực lượng", đại tá Dương khẳng định.

Đáng chú ý, Phó giám đốc Công an Hà Nội cho biết qua rà soát trong toàn lực lượng, nhà chức trách phát hiện 3 cán bộ của Công an quận Ba Đình thuộc diện F1 sau khi đi làm án ở Quảng Ninh.

Ngoài ra, một cán bộ tại Nội Bài cũng là F1 và một cán bộ khác thuộc Công an quận Hai Bà Trưng cũng thuộc diện phải cách ly. Tất cả trường hợp này đã thực hiện cách ly theo quy định.

"4 cảnh sát hình sự khác dự hội nghị ở Quảng Ninh cũng đã cách ly tại nhà", lãnh đạo Công an Hà Nội thông tin.

Đại tá Trần Ngọc Dương cho hay 4 cán bộ Công an Hà Nội thuộc diện F1. Ảnh: N.H.

Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo công an các quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ và huyện Sóc Sơn phối hợp với ngành y tế, chính quyền địa phương thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch, điều tra xác minh lịch trình di chuyển và tiếp xúc.

"Riêng về truy vết thì làm càng nhanh càng tốt", đại tá Dương nói và nhấn mạnh công an luôn sát cánh cùng lực lượng y tế trong việc truy vết các quan hệ, tiếp xúc để đánh giá F1, F2 và F3.

Ông Dương cũng cho hay từ hơn một tháng nay, lực lượng chức năng đã tăng cường quản lý địa bàn theo phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà để rà soát, phát hiện người nhập cảnh trái phép vào Hà Nội và xử lý nghiêm.

Ngoài ra, Công an Hà Nội đang quản lý hơn 5.000 người bị tạm giam, tạm giữ. Do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên cơ quan chức năng tăng cường bằng cách tạm dừng tiếp tế, tiếp xúc với bên ngoài để ngăn chặn triệt để nguy cơ lây lan dịch.

Hiện, công an thành phố cũng bố trí lực lượng canh gác, đảm bảo an toàn cho 18 khu cách ly dân sự ở các khách sạn để hạn chế người ra vào. Trước diễn biến mới, Công an Hà Nội sẽ kích hoạt phương án phòng, chống dịch như trước đây.

Hà Nội đã xác định 43 trường hợp F1 trên địa bàn. Ảnh minh họa: Việt Linh.

Chiều 28/1, Bộ Y tế công bố Việt Nam có thêm 14 ca mắc Covid-19, trong đó có 11 người Hải Dương, 2 ca tại Quảng Ninh và một trường hợp ở Hải Phòng.

Tại Hà Nội, Sở Y tế cho biết TP ghi nhận 20 F1 đã được lấy mẫu xét nghiệm lần một và đều cho kết quả âm tính. Đối với bệnh nhân 1553, Hà Nội đã ghi nhận 11 trường hợp F1 trên địa bàn.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng rà soát được 12 người F1 tiếp xúc với các trường hợp mắc Covid-19 có địa chỉ thường trú tại Sóc Sơn và Tây Hồ đều đã được cách ly và lấy mẫu. Như vậy, tính đến chiều 28/1, Hà Nội đang quản lý, cách ly tập trung 43 trường hợp tiếp xúc gần F1.