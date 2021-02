4 con đường kỳ lạ bậc nhất thế giới

Baldwin (New Zealand): Nằm tại vùng ngoại ô thành phố Dunedin, phía nam New Zealand, Baldwin giữ kỷ lục là con đường dốc nhất thế giới do Guinness trao tặng. Đường dài khoảng 350 m, độ dốc cao nhất khoảng 1:2,86 (19 độ hay 35%). Trong khi đoạn dưới rải bê tông thì dốc phía trên được lát bê tông để dễ bảo trì, tránh trường hợp nhựa đường chảy xuống khi nắng nóng. Độ dốc bất thường của con đường được tạo ra do quy hoạch đô thị kém, người xây dựng không nắm rõ địa hình thành phố. Ảnh: Insiders Dunedin.