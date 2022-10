4 cách để tường trống không còn nhạt nhòa

Ngoài dùng giấy dán tường, bạn có thể vẽ tranh hoặc ốp gỗ để biến bức tường trống trở thành tác phẩm nghệ thuật cuốn hút.

Có rất nhiều cách giúp bức tường trống trong nhà trở nên thu hút, hấp dẫn hơn. Ảnh: Max Vakhtbovych/Pexels.

Khi lên kế hoạch trang trí những bức tường trống trong nhà, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến việc treo tranh, ảnh, dùng giấy dán tường hoặc sơn một màu thật khác biệt. Tuy nhiên, bạn có thể thử nhiều cách khác để khiến những khoảng trống của mình trông thú vị hơn.

Dưới đây, The New York Times gợi ý một số cách giúp bạn tạo dấu ấn cho những bức tường. Những phương pháp này không yêu cầu vật liệu đắt tiền hoặc kỹ thuật cao, do vậy bạn hoàn toàn có thể tự làm ở nhà.

Vẽ tranh tường

Những năm gần đây, tranh tường không mấy được lòng tín đồ nội thất. Nhắc đến kiểu trang trí này, nhiều người lập tức liên tưởng đến những hình vẽ thiên nhiên, hoa lá và động vật xưa cũ.

Tuy nhiên, theo Phoebe Cornog, nhà sáng lập Pandr Design Co. (công ty chuyên về dịch vụ sơn tại Mỹ), những bức tranh tường ngày nay đã đổi khác. Bạn không cần vẽ họa tiết quá lớn hoặc phức tạp bởi nó sẽ gây cảm giác rối rắm, choáng ngợp.

Trong cuốn sách Wonder Walls (tạm dịch: Bức tường kỳ diệu), hai tác giả Phoebe Cornog và Roxy Prima cho rằng bạn hoàn toàn có thể tạo một bức tranh tường gồm các đường nét, hình thù đơn giản.

Ví dụ, bạn cần sơn 5 đường song song với các màu sắc khác nhau, tiếp theo là những đường cong lồng vào nhau, kết hợp với hình tròn, hình chữ nhật và cuối cùng là một hình tam giác lớn ở trung tâm. Bí quyết để có các đường sơn sắc nét là sử dụng băng dính che sơn. Nếu bạn sơn sai, hãy đợi sơn khô rồi tiếp tục sơn chồng lên.

Trong trường hợp bạn muốn vẽ những bức tranh phức tạp như tranh phong cảnh, hãy sử dụng máy chiếu. Bạn có thể chiếu bức tranh mình thích lên tường, vẽ lại bằng bút chì hoặc phấn, sau đó sơn theo những đường bạn đã vẽ.

Dù cho bạn chọn phong cách nào, đừng quá chú ý đến những chi tiết không hoàn hảo. Thông thường, mọi người sẽ đứng từ xa để ngắm toàn bộ bức tường, nên sẽ không có mấy ai chú ý đến những sai lầm nhỏ đó.

Sơn tường không đều màu

Sơn tường với màu sắc đậm, nhạt không đồng đều là một xu hướng gần đây. Với phong cách này, một số nhà thiết kế sử dụng sơn vôi thay cho thạch cao vì có giá thành rẻ hơn.

Burju Garnie, nhà sáng lập Color Atelier (một công ty sơn ở Mỹ), chia sẻ về cách cô thiết kế một bức tường như vậy.

Đầu tiên, cô phủ một lớp lót đặc biệt được làm từ khoáng chất.

Sau khi lớp lót khô, cô sử dụng bàn chải có đầu cọ lớn để phủ lên tường lớp sơn vôi. Burju cho biết cô thường sơn 2 lớp. Các đường sơn thường khá ngẫu hứng và theo nhiều hướng. Khi sơn khô, màu sắc sẽ biến đổi đi một chút.

So với màu trắng và các màu sáng, độ đậm nhạt của màu tối thường rõ rệt hơn. Trước khi sơn toàn bộ bức tường, hãy thử sơn mẫu trước để đảm bảo màu sắc đúng theo ý bạn muốn.

Ốp gỗ

Ngoài trang trí, các tấm gỗ cũng có tác dụng bảo vệ bức tường. Trong trang trí nội thất, mọi người thường ốp tường với các loại gỗ đã qua xử lý như gỗ sồi được tẩy trắng, gỗ tái chế...

Bobby Berk, nhà thiết kế nội thất tại Los Angeles (Mỹ), cho biết anh rất thích sử dụng chất liệu gỗ trong nhà, từ tường phòng ngủ đến trần phòng khách, phòng tắm và bếp.

Trong những môi trường ẩm ướt, nhà thiết kế này thường sử dụng thêm chất kết dính chuyên dụng trong xây dựng và cả đinh để gỗ dán chắc hơn.

Dán decal

Ngoài giấy dán tường, sử dụng decal cũng là một gợi ý hay bởi chất liệu này dễ lột bỏ và thay thế.

Rebecca Simon, nhà sáng lập của Maison Ellie (một công ty thiết kế ở Canada), cho biết decal có giá rẻ hơn giấy dán tường, nhưng vẫn mang đến hiệu quả thẩm mỹ tương tự.

Còn theo Megan Close, nhà sáng của hãng decal The Lovely Wall Co. Decals (Mỹ), chỉ cần bạn chọn đúng kiểu dáng phù hợp, những miếng decal trông sẽ đẹp mắt hệt như giấy dán tường. Nó cũng đủ bền để sử dụng trong không gian có độ ẩm cao như phòng bếp và phòng giặt.