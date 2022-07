4 bị cáo trong vụ Tịnh thất Bồng Lai 'không biết cha mẹ là ai'

Khai tại tòa, ông Lê Tùng Vân cho biết có 2 bằng đại học. Bốn bị cáo khác nói không biết cha mẹ là ai và không có thông tin gì về những người này.

Xe cảnh sát đưa bị cáo vụ Tịnh Thất Bồng Lai đến tòa Sáng 20/7, 3 xe chuyên dụng chở 5 bị cáo trong vụ Tịnh Thất Bồng Lai đến TAND huyện Đức Hòa. Ông Lê Tùng Vân, người duy nhất được tại ngoại, đến tòa bằng xe 7 chỗ.

Sáng 20/7, TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với ông Lê Tùng Vân (90 tuổi) và đồng phạm liên quan vụ án xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Những người hầu tòa cùng ông Lê Tùng Vân gồm: Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) và Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) và Cao Thị Cúc (62 tuổi, chủ căn nhà tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa).

Họ cùng bị truy tố về cùng tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân theo khoản 2, Điều 331 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt 2-7 năm tù.

Ông Lê Tùng Vân tại tòa sáng 20/7. Ảnh: Quỳnh Danh.

Hơn 8h, ông Vân đến TAND huyện Đức Hòa bằng xe 7 chỗ. Bị cáo buộc là chủ mưu vụ án, nhưng do tuổi cao, sức khỏe yếu, ông Vân được tại ngoại.

Là người đầu tiên trả lời thẩm vấn, bị cáo Lê Tùng Vân chậm rãi cho biết sinh ngày 21/2/1932, "năm nay tôi 92 tuổi, do lớn tuổi quá nên không nhớ địa chỉ nơi sinh". Khi HĐXX nhắc lại lý lịch, ông Vân cho biết hiện thường trú tại số 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An. "Tôi quá già nên không có nghề nghiệp gì, trình độ đại học, có 2 bằng cử nhân, không có vợ con", ông Vân khai.

Khai thêm, bị cáo cho biết có bằng cử nhân tại Đại học Sài Gòn và bằng cử nhân tiếng Anh. "Chưa có vợ, đang đợi lấy vợ", ông Lê Tùng Vân khai.

Các bị cáo còn lại khai bị bắt hồi đầu năm 2022. Bốn bị cáo (trừ bà Cúc) khai "không biết cha mẹ là ai và không có thông tin gì về cha mẹ". Trả lời HĐXX, các bị cáo này cho biết đều nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử, không yêu cầu thay đổi thành viên HĐXX.

Trong khi đó, bà Vòng Kim Hoa (đại diện của ông Lê Tùng Vân) cho biết bị cáo nói chưa nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử. "Bị cáo Vân đã lớn tuổi nên không nhớ đã nhận rồi hay chưa", bà Hoa trình bày.

"Tôi quá lớn tuổi, không nhớ gì, không biết bị tội gì. Giờ tòa định sao thì tôi nghe theo vậy", ông Vân nói thêm.

Lúc gần 10h, luật sư bào chữa cho các bị cáo đề nghị thay đổi chủ tọa phiên tòa với lý do những thắc mắc của người bào chữa trong 2 lần mở phiên tòa không được trả lời. Luật sư cũng cho rằng việc những người làm chứng không có mặt đầy đủ sẽ không thể làm rõ một số nội dung tại tòa.

HĐXX đã hội ý lần 2 và quyết định tiếp tục xét xử. Sau đó, đại diện VKS đã công bố bản cáo trạng.

Đại diện HĐXX tham dự phiên tòa. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trước đó, quá trình làm thủ tục, thư ký phiên tòa cho biết đại diện Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Long An vắng mặt. Một số luật sư và người làm chứng cũng có đơn đề nghị vắng mặt.

Nêu ý kiến, đại diện VKSND huyện Đức Hòa cho biết phiên xử từng bị hoãn, còn hồ sơ vụ án có đầy đủ lời khai của những người có quyền và nghĩa vụ liên quan nên kiểm sát viên đề nghị tiếp tục xét xử. Đồng tình với quan điểm của VKS, ông Nguyễn Sơn (Trưởng công an huyện Đức Hòa, đại diện cho bị hại) cũng đề nghị tiếp tục phiên tòa.

Tuy nhiên, đại diện nhóm luật sư bào chữa cho các bị cáo đề nghị tạm ngừng phiên toà do chứng cứ buộc tội thân chủ yếu, không phù hợp, cơ quan chuyên môn chưa xác minh các video, clip giả... một số phát ngôn của thân chủ được cho là vi phạm pháp luật là không phù hợp.

Ngoài ra, luật sư cho rằng đơn tố cáo của ông Thắng, bà Mai (bố mẹ của Diễm My) không được đưa vào hồ sơ. Luật sư cũng đề nghị HĐXX xem xét tư cách của người tố giác, đơn khiếu nại của luật sư chưa được làm rõ.

Sau khi hội ý, HĐXX xét thấy những kiến nghị của luật sư, quá trình xét xử nếu cần làm rõ, bổ sung sẽ dừng phiên tòa trong quá trình tố tụng.

Nhiều người livestream phiên xử từ Trung tâm văn hóa, thông tin và truyền thanh Đức Hòa. Ảnh: Quỳnh Danh.

Cáo trạng xác định năm 2016, ông Lê Tùng Vân cùng các bị can và một số người khác sống tại số 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An, do Cao Thị Cúc làm chủ hộ. Ông Lê Tùng Vân đã biến nơi đây thành cơ sở tu tại gia lấy tên là Tịnh thất Bồng Lai sau đó đổi tên cơ sở này thành Thiền am bên bờ vũ trụ.

Từ năm 2019 đến năm 2021, các bị can trên đã sử dụng phương tiện như máy tính, điện thoại di động để đăng tải lên mạng xã hội những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, nhằm tuyên truyền, kích động xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, xúc phạm phật giáo... làm ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Cơ quan điều tra xác định, các bị can đã đăng tải 5 video và một bài viết trên mạng xã hội. Đây là hành vi có tổ chức, xâm phạm đến cơ quan Nhà nước, tổ chức tôn giáo và cá nhân.