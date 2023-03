34 người đánh bạc qua mạng ở quán cà phê

Kiểm tra 2 quán cà phê không tên ở Vĩnh Long, công an bắt 34 người đang đánh bạc qua mạng với hình thức đá gà ăn tiền.

Ngày 25/3, Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, lập hồ sơ xử lý 34 người liên quan về hành vi đánh bạc.

Theo kết quả điều tra, chiều 24/3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH và Công an huyện Long Hồ kiểm tra 2 quán giải khát không tên do Nguyễn Thị Dung (69 tuổi) và Trương Hồng Thảo (39 tuổi) làm chủ ở xã Lộc Hòa.

Tại đây, công an bắt quả tang 34 người liên quan đang tụ tập đánh bạc ăn thua bằng tiền với hình thức đá gà qua mạng Internet với nhà cái tại Campuchia. Tại hiện trường, cảnh sát tạm giữ hơn 93 triệu đồng, 30 điện thoại, 20 xe máy cùng các tang vật khác.

Nhóm người đánh bạc bị cảnh sát bắt quả tang. Ảnh: CACC.

Từ đầu tháng 3 đến nay, Công an tỉnh Vĩnh Long mở cao điểm đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội. Sau gần một tháng ra quân, cảnh sát phát hiện, xử lý 106 vụ, 633 người liên quan, đã khởi tố 5 vụ, 23 bị can.

Đại tá Nguyễn Trọng Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, yêu cầu các phòng nghiệp vụ, công an các địa phương tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, quyết liệt các biện pháp, tấn công mạnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.