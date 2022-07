322 nhân viên y tế Đà Nẵng nghỉ việc vì áp lực thể chất, tinh thần

Ngoài việc tuyển dụng bổ sung, ngành y tế Đà Nẵng đã phối hợp với thủ trưởng các đơn vị động viên, cung cấp thông tin để cán bộ, nhân viên yên tâm gắn bó với ngành.

Ngày 13/7, thông tin tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP Đà Nẵng khóa X, đại biểu Lê Thị Như Hồng đưa ra số liệu trên và bày tỏ lo lắng trước thực trạng hàng loạt nhân viên y tế nghỉ việc trong 6 tháng đầu năm nay.

Nữ đại biểu này đưa ra con số: Đà Nẵng có 322 nhân viên trong ngành y xin nghỉ việc. Trong đó, có 141 bác sĩ, 24 kỹ thuật y và 96 người làm công việc liên quan y tế.

“Thành phố là một trong những địa phương có tỷ lệ nhân viên y tế thôi việc, bỏ việc cao. Đây là thách thức của ngành y tế khi nhu cầu khám chữa bệnh tại Đà Nẵng và các tỉnh lân cận ngày càng tăng cao”, đại biểu Hồng lo lắng.

Nữ đại biểu này cũng cho biết việc cung cấp thuốc và vật tư y tế, hóa chất thông thường trong giai đoạn 2021-2023 có tỷ lệ trúng thầu đạt 81% tính theo mặt hàng thuốc và 71% tính theo mặt hàng vật tư y tế, hóa chất. Vì vậy, hiện nay việc thiếu thuốc, vật tư y tế được ghi nhận cục bộ tại một số đơn vị.

Bà Hồng đề nghị ngành y tế sớm đề xuất các giải pháp với UBND TP Đà Nẵng để có hướng tháo gỡ, hỗ trợ các đơn vị để không bị lúng túng, bị động, bảo đảm kịp thời thực hiện đấu thầu mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư y tế, hóa chất đúng quy định.

"Thành phố xem xét thành lập đơn vị mua sắm tập trung chuyên nghiệp nhằm bảo đảm công tác đấu thầu mua sắm được thực hiện đúng quy định; thành lập hội đồng thẩm định mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu lĩnh vực y tế cấp thành phố… để giải quyết vướng mắc đang gặp phải", nữ đại biểu kiến nghị.

Giải trình tại kỳ họp, bà Trần Thanh Thủy, Phó giám đốc phụ trách Sở Y tế, cho biết Đà Nẵng đang quản lý hơn 7.000 cán bộ, nhân viên y tế làm việc trong hệ thống công lập, 1.809 cộng tác viên dân số y tế, 119 nhân viên y tế thôn, bản; đạt tỷ lệ 17 bác sĩ/10.000 dân, cao hơn mặt bằng chung của cả nước.

Bà Thủy cho hay qua 2 năm phòng chống dịch Covid-19, đội ngũ nhân viên y tế có rất nhiều áp lực về thể chất, tinh thần. Ngành y tế đã phối hợp với thủ trưởng các đơn vị động viên, cung cấp thông tin để cán bộ, nhân viên yên tâm gắn bó với ngành.

Hàng loạt nhân viên y tế Đà Nẵng nghỉ việc trong 6 tháng đầu năm. Ảnh minh họa: Đoàn Nguyên.

Cùng với đó, Sở Y tế đang thực hiện các chế độ, chính sách cho cán bộ, nhân viên y tế. "Các đơn vị cũng kịp thời bổ sung nhân lực thay thế và đã đạt 86%”, Phó giám Sở Y tế thông tin

Tuy nhiên, theo bà Thủy, điều quan trọng để nhân viên y tế yên tâm công tác là những chính sách lâu dài. Hiện nay, ngành y tế đang rà soát toàn bộ chế độ chính sách để có đề xuất tổng thể, sau đó sẽ có báo cáo trình UBND TP Đà Nẵng đề xuất các chính sách này.

"Cụ thể, ngành y tế sẽ tiếp tục thực hiện đề án thu hút nhân lực y tế chất lượng cao nhưng sẽ điều chỉnh tiêu chuẩn cho phù hợp đặc thù của ngành; các chính sách như phụ cấp đặc thù cho những lĩnh vực khó khăn, y tế cơ sở; thực hiện chính sách đào tạo, triển khai năng lực y tế cho tuyến cơ sở…", bà Thủy cho hay.

Người phụ trách Sở Y tế cũng cho hay đã hoàn thành việc mua sắm thuốc, vật tư y tế thông thường cho giai đoạn 2021-2023. Các cơ sở y tế đang áp dụng kết quả mua sắm này để cung cấp thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

Các đơn vị cũng chủ động mua sắm vật tư y tế đặc thù của đơn vị, cơ bản đáp ứng được thuốc, vật tư y tế thông thường, nhất là thuốc thuộc danh mục khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân trên địa bàn thành phố.

"Việc thiếu thuốc, vật tư y tế là có, tuy nhiên chỉ cục bộ ở một số đơn vị", bà Thủy thừa nhận và lý giải nguyên nhân do một số thuốc đặc thù thuộc mua sắm tập trung quốc gia có kết quả mua sắm chậm so với dự kiến. Việc đứt gãy chuỗi cung ứng do dịch bệnh và tình trạng bất ổn trên thế giới dẫn đến khan hiếm nguyên vật liệu, hàng hóa. Việc chậm gia hạn số đăng ký thuốc và giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế dẫn đến một số thuốc đã mua sắm nhưng chậm cung ứng.

"Bên cạnh đó, do nhu cầu khám chữa bệnh tăng cao; trong quá trình khám chữa bệnh phát sinh nhu cầu về một số thuốc, vật tư y tế mang tính chất chuyên khoa, đặc thù", Phó giám đốc Sở Y tế nói thêm.

Để giải quyết tình trạng này, ngành y tế đã chủ động chỉ đạo các đơn vị rà soát nhu cầu, dự báo tình hình thiếu thuốc để chủ động xây dựng kế hoạch mua sắm bổ sung. Ngành y tế đã có báo cáo Bộ Y tế, UBND thành phố đề xuất để tháo gỡ khó khăn.

"Đồng thời, ngành đang tiếp tục hỗ trợ, phối hợp các đơn vị y tế để bảo đảm việc mua sắm đúng quy định, bảo đảm cung ứng thuốc và vật tư y tế cho hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố", bà Thủy chốt lại.