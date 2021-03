31 người tiếp xúc ca nghi mắc Covid-19 ở Bình Dương

Bình Dương xác định 8 F1 và 23 F2 tiếp xúc gần người đàn ông Trung Quốc nghi mắc Covid-19.

Thông tin do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Dương công bố vào sáng 26/3.

Kết quả truy vết của cơ quan này cho thấy các F1 liên quan bệnh nhân người Trung Quốc gồm vợ và 2 con gái, 4 nhân viên công ty và một lái xe. Những người này đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Tổng số trường hợp F2 là 23 người và đang cách ly tại nhà.

Ngành y tế đã phun khử khuẩn khu vực công ty và nơi ở của người nghi mắc Covid-19, cách ly tạm thời khu vực công ty nơi người này làm việc.

Khu phố ở TP Thuận An, tỉnh Bình Dương bị phong tỏa đêm 25/3. Ảnh: Thanh Kiều.

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực xung quanh căn hộ nơi ca bệnh làm việc với khoảng 10 hộ dân, khử khuẩn căn hộ và khu vực lân cận. Theo điều tra y tế ban đầu, hai người con của bệnh nhân đều học tại TP.HCM. Trong đêm, TP Thuận An đã thông báo với các trường này.

Bên cạnh đó, TP Thuận An cần lấy khoảng 300 mẫu gộp để xét nghiệm nhanh cho khoảng 1.500 người.

Người nghi mắc Covid-19 tại Bình Dương là nam, sinh năm 1977, quốc tịch Trung Quốc, địa chỉ tại 259-260 khu dân cư OASIS 2, An Phú, TP Thuận An. Địa chỉ công ty tại C63-64, Khu dân cư Việt Sing, An Phú, TP Thuận An.

Ông nhập cảnh vào Việt Nam từ khoảng tháng 3/2020, đến khoảng tháng 1 năm nay, ông đi đến cửa khẩu mộc Bài, Tây Ninh. Ngày 22/3/2021, người này di chuyển từ cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh về nhà (259-260 khu dân cư OASIS 2, An Phú, TP Thuận An).

Trong ba ngày 23-24-25/3, người này tới công ty đi làm. Vào lúc 8h30 ngày 25/3, ông bắt xe công nghệ, biển số 60A-73663 đi xuống Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM làm xét nghiệm SARS-CoV-2 để qua Campuchia.